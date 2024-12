Sesc oferece vagas para o EJA em Campina Grande

O Sesc de Campina Grande está com 80 vagas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltadas para comerciários, dependentes e o público em geral.

As aulas podem ser realizadas em duas modalidades: ensino a distância, com um encontro presencial por semana, ou totalmente presencial, com aulas diárias no turno da noite.

Os alunos também terão a oportunidade de obter qualificação profissional em produção cultural. As atividades presenciais acontecerão no Sesc Centro, em Campina Grande.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas presencialmente para a modalidade presencial ou através do site sesc.com.br/ead para a modalidade EAD.

