Professores da Rede Estadual da Paraíba conquistam Prêmio #FakeToFora

O estudante como protagonista de sua aprendizagem e consumidor responsável de informações.

Esse é um dos objetivos do Prêmio #FakeToFora, promovido pelo Instituto Palavra Aberta, em parceria com o Porvir e a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, no qual o professor José Hiago Soares, da ECI Doutor Fenelon Nóbrega, conquistou o 1º lugar; e o professor Manoel Messias Silva, da ECIT Pastor João Pereira Gomes, garantiu o 2º lugar. A iniciativa mapeia clubes e coletivos de checagem de informação implementadas nas escolas brasileiras e reconhece professores autores das iniciativas.

O projeto do professor José Hiago Soares foi trabalhado dentro da disciplina Segurança e Cidadania Digital com estudantes da 1º série do Ensino Médio.

O intuito foi avaliar notícias sobre vacinas, política e fatos que envolviam violência ou mortes, do ponto de vista da segurança e da cidadania digital. Além de promover a realidade das informações que estavam surgindo na mídia ou em alguns sites.

“Eu buscava uma série de notícias que estavam postadas na Internet, em alguns sites que tinham engajamento, trazia para a sala de aula cada temática, da qual eram discutidas, avaliadas, a avaliação era consultar fontes seguras, buscar em diferentes navegadores e o uso de IA que ao final da análise ela daria um olhar geral de cada notícia.

Assim, eles tinham conhecimento de links suspeitos, solicitação de dados pessoais e tipos de ameaças que poderia haver em cada site encontrado”, detalhou José Hiago.

Em 2º lugar no Prêmio, ficou o projeto ‘Protagonistas do FakeToFora’, desenvolvido pelo professor Manoel Messias e pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio dentro da disciplina de Intervenção Comunitária. Foram criados três clubes: Desment.Com; Urna de Pandora e Olhos de Água, cujo objetivo é protagonizar a cidadania estudantil para combate à desinformação em período eleitoral e motivar jovens estudantes a exercerem a sua cidadania com o voto consciente.

“Construímos uma sequência didática com objetivo de checar fake news no período eleitoral, perpassando por temáticas como: discurso de ódio, inteligência artificial distorcida, ataque à democracia e questionamentos sobre a segurança das urnas. Estou muito orgulhoso de ter mais um reconhecimento nacional, e agora estendido pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, em vista da cidadania e do protagonismo estudantil”, comentou Manoel.

Entre as premiações estão computadores, tablets, celulares e livros. Mentoria da equipe EducaMídia para implementação de projeto de educação midiática em 2025, curso de multiplicadores EducaMídia 2025 e kit de materiais do EducaMídia (Guia da Educação Midiática, bloco, camiseta).