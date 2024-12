Podcast: dicas de como usar o verbo no pretérito imperfeito

No quadro Hora das Letras, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues abordou o uso do verbo no pretérito imperfeito em situações comunicativas no presente, como ao dizer “Eu queria um café” em vez de “Eu quero um café”.

Ele explicou que essa escolha, embora gramaticalmente no passado, é amplamente aceita e reflete uma estratégia de cortesia na linguagem, suavizando possíveis tons de exigência ou descortesia.

Golbery ressaltou que, em contextos formais, como provas, o verbo no presente seria mais adequado, mas no cotidiano, o uso do pretérito imperfeito é plenamente compreensível e eficaz para manter uma comunicação educada.

