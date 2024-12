Ministro da Educação dá posse à nova reitora da UFPB

A reitora Terezinha Domiciano participou da Cerimônia de Posse oficial no Ministério da Educação (MEC), juntamente com outros quatorzes reitores e reitoras de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

Presidida pelo ministro Camilo Santana, a Cerimônia reforça o compromisso do MEC com a autonomia das instituições federais de ensino, valorizando o processo democrático de escolha dos dirigentes pelas comunidades acadêmicas.

“A posse dos nossos reitores representa um grande momento para a educação brasileira, porque, mais do que gestores, os servidores empossados são líderes que carregam a potencialidade de transformar as universidades, os institutos e as comunidades das quais fazem parte. Os desafios são grandes, mas, com determinação e trabalho coletivo, podemos construir um futuro melhor”, enfatizou o ministro Camilo.

Para a Reitora da UFPB, Terezinha Domiciano, o momento traz um significado ainda maior: “Significa um momento de retomada da autonomia e da democracia universitária, o respeito que o presidente Lula tem pela nossa instituição, pelas instituições federais de ensino, o respeito que ele tem com a comunidade acadêmica e também o momento ímpar, que a gente pode realmente primeiro fortalecer os nossos debates em prol de uma gestão inclusiva, inovadora, dialógica, sustentável e buscando os melhores caminhos e espaços mais referenciados para o UFPB. Em prol, claro, do desenvolvimento do estado da Paraíba e da região Nordeste”.