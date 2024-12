UFPB oferecerá mais de 7 mil vagas no SiSU 2025 em 123 cursos de graduação

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou, na última terça-feira (10), o Termo de Adesão à 1ª edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2025.

O documento apresenta detalhes sobre a distribuição de vagas, critérios de seleção e documentação exigida para matrícula, além de especificar os pesos e notas mínimas requeridas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para o próximo ano, a UFPB disponibilizará 7.845 vagas em 123 cursos de graduação, um aumento de 90 vagas em relação a 2024. Destas, 3.885 serão destinadas à ampla concorrência e 3.960, reservadas para ações afirmativas, conforme a Lei nº 12.711/2012.

O Termo de Adesão publicado estipula uma média de 400 pontos nas provas do Enem, além da mesma pontuação na redação, como requisitos mínimos para ingresso em qualquer curso da UFPB.

Segundo a Pró-Reitora de Graduação, professora Ana Cláudia Rodrigues, em 2025 haverá apenas a edição do SiSU que ocorre, geralmente, no início do ano, repetindo o mesmo formato adotado no ano passado. Assim, todas as vagas da UFPB, independente do período de entrada – se no semestre letivo 2025.1 ou 2025.2 – serão ofertadas de forma unificada nesta edição do SiSU.

O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou o calendário oficial da seleção, mas a previsão é de que as inscrições devem ocorrer entre os dias 22 e 25 de janeiro, com a divulgação dos resultados prevista para 30 de janeiro.

Os cursos com as vagas estão distribuídos nos quatro campi da instituição: Campus I, em João Pessoa e Santa Rita; Campus II, em Areia; Campus III, em Bananeiras; e Campus IV, localizado nos municípios de Rio Tinto e Mamanguape.

Confira os quatro cursos da UFPB com maior oferta de vagas:

Direito – 400 vagas (Vagas em cursos sediados em João Pessoa e Santa Rita)

Pedagogia – 400 vagas (Vagas em cursos sediados em João Pessoa, Bananeiras e Mamanguape)

Administração – 340 vagas (Vagas para em cursos sediados em João Pessoa, Bananeiras e Mamanguape)

Ciências Contábeis – 200 vagas (Vagas para cursos sediados em João Pessoa e Mamanguape)