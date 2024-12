Campina Grande: MPPB e secretarias de educação realizam pesquisa em escolas públicas

O Ministério Público da Paraíba e as secretarias de Educação do Estado e de Campina Grande realizaram uma pesquisa em escolas públicas do município com o objetivo de entender melhor a realidade da comunidade escolar para, a partir das informações obtidas, elaborar planos de intervenção capazes de melhorar a qualidade da educação ofertada. Cerca de 500 alunos de quatro unidades de ensino participaram do estudo.

Conforme explicou o promotor de Justiça de Campina Grande, Raniere Dantas, a ação buscou captar a opinião dos estudantes, professores e funcionários sobre temas relacionados ao ambiente escolar, identificando desafios e oportunidades para melhorias na educação. Também abordou questões como infraestrutura, segurança, qualidade do ensino e relacionamento interpessoal entre os membros da comunidade.

“Essa é uma oportunidade valiosa para que possamos ouvir diretamente aqueles que vivenciam a rotina escolar e, a partir disso, pensar em políticas públicas mais eficazes e alinhadas às necessidades reais”, destacou o representante do Ministério Público.

A pesquisa foi realizada nas escolas estaduais Raul Córdula e Edvaldo do Ó e nas escolas municipais Padre Antonino e Antônio Mariz. Ao todo, 502 pessoas foram ouvidas, em uma amostra que reflete a diversidade das experiências vividas no dia a dia das instituições de ensino.

Diagnosticar para intervir

De acordo com o promotor de Justiça, a partir das informações obtidas, espera-se que sejam elaborados planos de intervenção que considerem as particularidades e necessidades específicas de cada escola.

“O próximo passo será realizado nos meses de janeiro e fevereiro, oportunidade em que serão debatidas com a comunidade escolar os encaminhamentos para as soluções dos problemas apontados pelos alunos, professores e servidores”, disse.

O secretário de Educação de Campina Grande, Raimundo Asfora, falou da importância da pesquisa e da parceria com o MPPB em prol da qualidade do ensino público ofertado a crianças e adolescentes.

“Essa parceria é muito importante e também inovadora. A gente vê nitidamente que o Ministério Público não é aquela instituição que vem apenas para cobrar, mas também para colaborar, e nesse sentido, o trabalho da Promotoria de Educação em Campinas Grande, através do promotor de Justiça Ranieri Dantas, faz toda a diferença. A ideia desse diagnóstico inicial é detectar os pontos fortes e os pontos a serem trabalhados para que a gente consiga, ao final de todo esse processo, fazer um novo diagnóstico e perceber os avanços que foram possíveis de serem conquistados. É algo realmente que traz muita esperança, que traz muito senso de compromisso e que nos alegra de fazer essa parceria com uma instituição tão séria quanto é o Ministério Público Estadual da Paraíba, no sentido de dar as mãos para que a educação pública dê passos ainda mais largos em favor da qualidade do ensino e do futuro dessas crianças”, disse.

Já a gerente regional da Secretaria de Educação do Estado, Lucicleide Rodrigues da Silva, destacou que a pesquisa é uma oportunidade para envolver a comunidade escolar nos processos decisórios, fortalecendo, com isso, a gestão educacional.

“A parceria entre as secretarias estadual e municipal de educação e o Ministério Público da Paraíba, em Campina Grande, visa realizar pesquisas aplicadas nas unidades de ensino, com o objetivo de identificar problemas e melhorar a qualidade da educação. Essa colaboração é fundamental para a formulação de políticas públicas mais eficazes, o diagnóstico de necessidades da comunidade escolar, o aprimoramento da formação de educadores e a promoção de um ambiente escolar mais inclusivo e transparente. Ao fortalecer a gestão educacional e envolver a comunidade nas decisões, a parceria contribui para um ensino de melhor qualidade e mais acessível a todos os alunos”, argumentou.