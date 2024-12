Provas do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade serão aplicadas esta semana

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap-PB), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEE), aplica, nesta terça (10) e quarta-feira (11) à tarde, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas em Privação de Liberdade (Enem PPL) 2024. Estão inscritas na Paraíba 1.635 pessoas privadas de liberdade, das quais 170 mulheres.

O exame é uma realização do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Públicas (Senappen).

A aplicação das provas ocorrerá em 67 locais, ou seja, em 100% das unidades penais; e para o público em liberdade na sede da Gerência de Ressocialização. As duas unidades com maior número de inscritos são a Penitenciária Sílvio Porto, em João Pessoa, com 251 inscritos; e o Presídio Feminino de Campina Grande, com 72 inscrições.

De acordo com o secretário da Administração Penitenciária, João Alves, a Seap-PB está envolvendo na ação 278 colaboradores.

“São os aplicadores das provas, chefes de salas de aula, além de policiais penais coordenadores pedagógicos em cada unidade prisional e os coordenadores locais. Foi uma longa preparação, com a logística necessária, incluindo a segurança para que o Enem PPL transcorra dentro da normalidade”, adiantou.

No primeiro dia, a chegada às salas deve ser a partir das 12h30 para dar tempo de preencher o questionário socioeconômico das 12h45 às 13h20. A prova começa às 13h30 e vai até as 19h. Para as provas com tempo adicional, o horário limite é 20h. No segundo dia, a chegada às salas deve ser às 13h15. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Para as provas com tempo adicional, o horário limite será 19h30.

A prova do primeiro dia terá 45 questões de Ciências Humanas, 45 questões de Linguagens, além da redação. No segundo dia, serão 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

O gerente executivo de Ressocialização, João Sitônio Rosas, acredita que mais uma vez será aprovado um grande número dos inscritos no Enem PPL.

“Temos uma grande expectativa de aprovações para que possamos consolidar cada vez mais a Paraíba no cenário nacional e oportunizar a essas pessoas o acesso ao ensino superior. Então é uma política de inclusão do Governo do Estado, da Secretaria, que têm fortalecido a agenda da reintegração social que é fundamental para que possamos diminuir a reincidência criminal”, ressaltou.

Célia Varela Bezerra, gerente e executiva da Educação de Jovens e Adultos e Educação para as Pessoas Privadas de Liberdade, destacou que essa edição envolve uma equipe de especialistas, que são professores que fazem parte do programa Se Liga no Enem, uma ação muito exitosa da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba.

“Este avanço só é possível porque é uma ação articulada com a Secretaria da Administração Penitenciária, no âmbito da Gerência Executiva de Ressocialização, então estamos avançando no número de inscritos e número de aprovados e isto é possível com a inserção do programa Se Liga no Enem PPL”, comentou.

Assim como o Enem regular, o resultado do Enem PPL 2024, com as notas individuais de cada participante, incluindo a pontuação da redação, estará disponível no site do Inep dia 13 de janeiro de 2025.