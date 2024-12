Oposição na UFCG aponta fragilidades do atual Reitorado

Em entrevista no final de semana à Rádio Caturité FM (104.1), no Jornal da Manhã, Camilo Farias e Fernanda Leal, que disputam pela oposição a indicação para a Reitoria da UFCG, apontaram a “falta de transparência” e a “prática de nepotismo” como algumas das grandes fragilidades no atual reitor, Antonio Fernandes Filho, que postula um novo mandato.

“Não seremos um reitorado encastelado”, sublinharam os dois concorrentes.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

