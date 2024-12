SENAI promove formatura de mais de 200 novos profissionais em Campina Grande

O SENAI da Paraíba promove, na noite desta sexta-feira (6), a cerimônia de formatura de 208 alunos, concluintes de seis cursos técnicos oferecidos pela instituição em Campina Grande.

Esse momento solene, que marca o início de um novo capítulo na vida dos estudantes, será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), a partir das 19h.

De acordo com o SENAI, os novos profissionais contribuirão para atender a demanda do mercado por mão de obra qualificada, especialmente no setor industrial paraibano.

Participarão da formatura os concluintes dos cursos técnicos em qualidade, automação, eletromecânica, administração, eletrotécnica e eletroeletrônica.

“Esses formandos representam o futuro de uma indústria mais moderna e preparada para os desafios do mercado. Eles são a resposta às necessidades de um setor que tem buscado cada vez mais inovação e excelência para aumentar a sua competitividade”, explicou a diretora regional do SENAI, Daniela Almeida.

Além dos concluintes de Campina Grande, o SENAI também chega ao final de 2024 apresentando ao mercado paraibano outros 200 profissionais com qualificação de excelência.

Concluintes dos cursos oferecidos pela instituição nas unidades de João Pessoa e Bayeux, em áreas como automação industrial, eletromecânica, vestuário e desenvolvimento de sistemas, esses alunos tiveram sua cerimônia de formatura realizada no dia 29 de novembro.

Dessa forma, juntas, as três unidades do SENAI estão oferecendo ao mercado paraibano um reforço importante de 408 novos profissionais para o setor produtivo do estado, cumprindo também com a missão de promover transformação social e desenvolvimento através da educação técnica e profissional.