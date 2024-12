Senac faz homenagem aos professores da instituição

Recentemente, o Senac realizou um almoço especial em homenagem aos seus dedicados professores, reconhecendo a importância do papel que desempenham na formação de profissionais qualificados.

O evento, que ocorreu em cada cidade onde a instituição mantém unidades fixas, contou com a presença de docentes de diversas áreas, que puderam desfrutar de uma refeição preparada especialmente para a ocasião.

Durante o almoço, a diretoria do Senac expressou sua gratidão e apreço pelo comprometimento e esforço contínuo dos educadores.

Para tornar a homenagem ainda mais significativa, foram entregues brindes personalizados a todos os professores, simbolizando o reconhecimento pelo trabalho árduo e pela paixão que trazem à sala de aula.

Essa iniciativa reafirma o compromisso do Senac com a valorização do corpo docente, essencial para o desenvolvimento de habilidades e competências que impactam positivamente a sociedade.

A celebração foi uma oportunidade de reforçar a importância da educação e do papel transformador que os professores exercem na vida de seus alunos.