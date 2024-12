Rede Municipal de Educação de João Pessoa recebe selo Ouro do MEC

A Rede Municipal de Ensino de João Pessoa recebeu na manhã desta quinta-feira (5) o ‘Selo Ouro’, referente ao ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) pelas ações empreendidas em prol da alfabetização, em regime de colaboração com o ‘Compromisso Nacional Criança Alfabetizada’, do Governo Federal, e com o programa ‘Alfabetiza Mais Paraíba’, do Governo Estadual.

O prefeito Cícero Lucena celebrou a conquista, destacando os esforços de toda a equipe de Educação da administração municipal de João Pessoa.

“É com enorme alegria que recebemos esse reconhecimento de todo o trabalho e esforço dedicado por nossa equipe de Educação, coordenados pela professora América. Esse prêmio só confirma que estamos no caminho certo em busca de um ensino de qualidade para nossos alunos, preparando as novas gerações com eficiência e permitindo seu desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

A Rede Municipal de Educação de João Pessoa alcançou 95 pontos, sendo então concedido o Selo Ouro do ‘Compromisso com a Alfabetização ao Município de João Pessoa’.

“Meu agradecimento a toda e a todos servidores envolvidos na organização da educação municipal de João Pessoa, por meio das ações do ‘Letrar+JP’. Agradeço também a parceria com o ‘Educar Pra Valer’ pela assessoria desde 2021, bem como ao programa ‘Alfabetiza Mais Paraíba’ pelo apoio e orientações. Mas especialmente, meu agradecimento vai para as equipes escolares, sobretudo os professores e professoras dos anos iniciais, que se dedicaram diariamente para a garantia do direito à aprendizagem das crianças da nossa rede”, disse com orgulho a secretária da Educação, América Castro.

Para concorrer aos selos bronze, prata ou ouro, os municípios aderentes deveriam comprovar as ações realizadas com foco na alfabetização durante o ano de 2024 por meio do envio de documentos produzidos pela Secretaria de Educação.

Os itens analisados foram em torno da formação de professores, da avaliação em rede dos estudantes, da distribuição de materiais didáticos de apoio à alfabetização, das ações em torno da garantia da equidade educacional no âmbito da raça/etnia, e das ações em regime de colaboração com o programa ‘Alfabetiza Mais Paraíba’.

Formações – Em 2024 a Rede Municipal de Ensino realizou nos Anos Iniciais cinco formações com professores, duas formações com gestores e especialistas e um seminário de compartilhamento de práticas docentes. Foram mais de mil profissionais em formação.

Ainda no âmbito da formação, mais de 300 professoras da Educação Infantil, das turmas do Pré-escolar I e II, foram contempladas com formação continuada do ‘Compromisso Nacional Criança Alfabetizada’, por meio do ‘Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil’.

No eixo de avaliação, internamente em parceria com o ‘Educar Pra Valer’, foram cinco avaliações de leitura e quatro avaliações objetivas de Língua Portuguesa e Matemática com estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Externamente, em regime de colaboração com o programa ‘Alfabetiza Mais Paraíba’, foram duas avaliações de fluência com estudantes do 2º ano, e uma avaliação de Língua Portuguesa e Matemática, com estudantes do 2º, 5º e 9º ano, totalizando mais de 33 mil estudantes avaliados.

“O Selo só vem confirmar os avanços na aprendizagem dos Anos Iniciais que a Rede Municipal está alcançando. Os resultados atualmente em leitura das turmas do 1º ao 5º ano já são superiores aos resultados alcançados em dezembro de 2023, marcando um crescimento de 9 pontos”, explicou a articuladora municipal de João Pessoa do ‘Compromisso Nacional Criança Alfabetizada’, professora doutora Jocineide Silva.

A cerimônia de entrega do ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’ será realizada pelo MEC na cidade de Brasília, no Distrito Federal, em data ainda a ser informada.