Professor da Rede Municipal de Campina Grande garante primeiro lugar com ação de Propriedade Intelectual do País

O professor João Ademar de Andrade Lima, da Escola Municipal Félix Araújo, foi premiado em três categorias no Prêmio PI nas Escolas 2024.

O destaque foi o Projeto Integrador: Empreendedorismo, Educação Financeira, Propriedade Intelectual e Marketing, realizado com os estudantes da unidade como fruto da implantação do Programa Dei Valor, uma iniciativa da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação, que passou a oferecer aulas de educação financeira em toda a rede.

A premiação foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através do Prêmio PI nas Escolas 2024.

O professor João Ademar também foi eleito Educador PI do Ano. Além do Projeto Integrador, outra iniciativa realizada na escola foi premiada.

O projeto “educo.work – Clube de Aprendizagem Criativa”, projeto que promove inovação educacional com foco em criatividade, tecnologia e aprendizado prático.

Ao falar sobre a premiação, o professor João Ademar destacou o caráter inovador enraizado na cidade de Campina Grande.

“A gente concorreu com universidades, institutos federais e outras escolas, Brasil afora, e conseguir chegar em primeiro, não só com os seus pares, mais do que tudo, conseguir chegar em primeiro é um motivo de muita alegria e muito orgulho. É o reforço, aquela situação em que a gente tem reafirmado o quanto Campina Grande é diferenciada, o quanto nós somos inovadores. Propriedade intelectual é, seguramente, o principal elemento econômico dessa nova economia. Tudo gira em torno da propriedade intelectual. E viver a propriedade intelectual já na educação básica não só é um momento, é também a certeza da preparação dos nossos alunos para um futuro cada vez mais tecnologizado” destacou o professor

O Prêmio PI nas Escolas é uma iniciativa voltada à educação em Propriedade Intelectual, reconhecendo professores e gestores que integram o tema em suas práticas pedagógicas.

Para esse resultado positivo, o professor desenvolveu o projeto atendendo aos 5 critérios exigidos: Equidade e Inclusão; Contextos Educacionais e Replicabilidade; Atualização Metodológica; Competências e Habilidades em PI; Maturidade da Implementação, obtendo uma nota de 147 pontos e garantindo o primeiro lugar.

O professor João Ademar é Doutor em Educação, com pós-doutorado pela Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. Atualmente faz parte da Rede Municipal de Campina Grande com a experiência de quase 2 décadas como professor do Ensino Superior.