Consepe aprova adesão da Universidade Estadual da Paraíba ao SiSU 2025

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), aprovou, por unanimidade, em reunião ordinária realizada nesta quinta-feira (5), o Termo de Adesão da Instituição ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) referente ao semestre 2025/1. Ao todo, a UEPB vai ofertar 5.970 vagas para todos os cursos de Graduação existentes nos oito Câmpus da Instituição.

Na reunião, realizada por videoconferência e presidida pela reitora, professora Celia Regina Diniz, com participação da vice-reitora, professora Ivonildes Fonseca, a pró-reitora de Graduação, professora Vagda Gutemberg Gonçalves Rocha, apresentou o procedimento de adesão ao SiSU/MEC 2025.1 que estabelece o quantitativo de vagas, distribuídos nos períodos letivos 2025.1 e 2025.2, por cursos, pesos e notas mínimas para ingresso nos cursos de graduação da UEPB.

A Resolução homologada pelo Consepe estabelece o quantitativo de vagas para ingresso nos cursos de Graduação da UEPB, tanto nos cursos de Bacharelado quanto nos cursos de Licenciatura, e considera também a Lei nº 12.122 de 9 de Novembro de 2021, que estabelece a bonificação de 10% nas notas do Enem para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou privadas da Paraíba.

A UEPB ofertará para o semestre letivo 2025/1, 3.209 vagas, e 2.761 para o 2025/2. Este número, conforme estabeleceu a PROGRAD abrange todos os cursos regulares da modalidade presencial nos turnos matutino, vespertino, noturno e integral. O procedimento de adesão ao SiSU 2025 leva em conta a nota obtida pelos estudantes nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024.

Para ingresso em todos os cursos da UEPB ficou estabelecido a quantidade de 400 pontos como a nota mínima obtida na redação do Enem. Eventuais vagas remanescentes ou adicionais serão preenchidas por seleção própria, com critérios definidos em edital publicado pela PROGRAD. O documento aprovado considera que os dados contidos no Termo de Adesão representam a configuração contida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), com eventuais alterações, definidas para cada semestre, em conformidade com proposição dos Núcleo Docente Estruturantes (NDEs).

A Resolução estabelece a política de reserva de vagas no âmbito dos cursos da UEPB, tanto nos cursos de Bacharelado como de Licenciaturas, para pessoas negras, indígenas, ciganas, quilombolas, trans (transexuais, travestis e transgêneros), pessoas com deficiência, pessoas oriundas de escolas públicas e pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estudaram em escolas privadas com bolsa de estudo integral, conforme definição do Consepe.

Pioneira na política de cotas, a Universidade Estadual da Paraíba assegura em 2025 as vagas destinadas às chamadas ações afirmativas. Em conformidade com a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/003/2022, as reservas de vagas estão distribuídas contemplando vários segmentos, sendo 20% para pessoas negras; 2% para pessoas indígenas; 2% para pessoas ciganas; , 2% para pessoas quilombolas; 2% para pessoas Trans (transexuais, travestis e transgêneros; 2% para pessoas com Deficiência; e 20% para pessoas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e pessoas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas privadas com bolsa de estudo integral. Estas últimas terão que comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“É importante observar que a oferta de vagas, conforme frisado, contempla a demanda social, bem como a demanda por cota, segundo cada grupo em específico. Observamos também que o processo de adesão ao SiSU garante à UEPB a quase totalidade de ocupação das vagas ofertadas, haja vista a Chamada Regular do Sisu, bem como a Lista Geral de Espera da UEPB, o que nos aparece como uma boa prática a ser endossada por este Conselho”, destacou a professora Vagda em seu parecer.

Na mesma reunião, o Consepe também aprovou a proposta que altera a composição da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Estadual da Paraíba.

A relatoria foi do Conselheiro José Jamilton Rodrigues dos Santos.

A proposta, conforme sugestão da professora Melânia Farias, acatada pelo relator e demais conselheiros, estabelece que a partir de agora esta Comissão será composta com cinco pessoas titulares e até duas suplentes.

A Comissão de Heteroidentificação da UEPB é responsável pela realização dos procedimentos de heteroidentificação dos(as) candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as), pretos(as) e pardos(as) da Instituição.

Durante a reunião, a vice-reitora Ivonildes Fonseca, lembrou que na UEPB a Comissão tem trabalhado com muita eficiência e responsabilidade.

As pessoas que trabalham nas bancas recebem uma formação, segundo a vice-reitora.

A reitora Celia Regina também destacou o trabalho da Comissão, realizado com muito empenho e responsabilidade, sendo por isso sempre bem avaliada.