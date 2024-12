Ficou para o dia 10 de dezembro a definição da chapa vencedora da Consulta Democrática para a escolha do Reitorado 2025-2028 da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Como nenhuma das chapas concorrentes obteve 50% mais 1 dos votos válidos em primeiro turno, o regulamento estabelece a realização de 2º turno entre as duas candidaturas mais votadas no primeiro turno.

A disputa ficará entre a Chapa 1 – Antônio Fernandes Filho (reitor) e Patrícia Hermínio Cunha Feitosa (vice) -, que obteve 32,40% dos votos válidos, e a Chapa 3 – Camilo Allyson Simões de Farias (reitor) e Fernanda de Lourdes Almeida Leal (vice), que ficou com 45,30% dos votos válidos.

Confira abaixo o resultado da votação.

A segunda votação acontecerá no dia 10 de dezembro, das 8h às 22h, de forma online, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Eleição (SIGEleição), que o votante poderá acessar com seu login e senha utilizado no Sistema Integrado de Gestão (SIG) da UFCG.

Após análise dos recursos interpostos (caso haja), o Resultado da Consulta Democrática do segundo turno será divulgado no dia 12 de dezembro.

Consulta Democrática

A Consulta Democrática tem caráter informal, sendo organizada e executada pelas entidades de representação dos três segmentos da comunidade universitária: o Diretório Central dos Estudantes (DCE), o Sindicato dos Servidores Técnico-administrativos da UFCG (Sintesuf) e as associações dos docentes universitários de Campina Grande (ADUFCG), Patos (ADUFCG Patos) e Cajazeiras (ADUC).

Composição das listas tríplices

Conforme decisão do Colegiado Pleno do Conselho Universitário, em reunião ordinária realizada no dia 27 de agosto, o resultado da Consulta Democrática vai subsidiar a definição das listas tríplices pelos conselheiros no Colegiado Pleno, em reunião extraordinária a ser realizada no dia 13 de dezembro, sob coordenação da Comissão Coordenadora das Listas Tríplices (CCLT), e transmitida pelo canal oficial da Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores (SODS) no YouTube.

Comissão de Ética

A CCD publicou a portaria de constituição da Comissão de Ética da Consulta Democrática, que tem a finalidade de fiscalizar a campanha das chapas concorrentes, recebendo, apurando e emitindo pareceres sobre denúncias formais, acompanhadas de provas, sobre procedimentos ilícitos ou comportamentos que contradigam os valores e regras do Regulamento da Consulta Democrática, empregados na campanha, bem como propondo à CDD a advertência pública a candidatos ou membros da comunidade universitária.

As denúncias deve ser encaminhadas para o email comissaodeeticadaconsultademoc@gmail.com.