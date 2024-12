Prova com prêmio de R$ 5 mil para universitários ocorre neste domingo pelo país

Os estudantes universitários inscritos no Prêmio da Capes Talento Universitário fazem prova neste domingo (1º) em 60 cidades do país. A prova tem o objetivo de premiar os primeiros 1 mil colocados com R$ 5 mil cada, sendo 50 premiações reservadas para pessoas com deficiência.

O prêmio criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), tem o objetivo de reconhecer o desempenho dos estudantes que se destacam, subsidiar estudos e pesquisas universitárias e incentivar a formação dos estudantes matriculados em instituições de ensino superior.

Participam estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 e ingressaram no ensino superior em 2024. O aluno universitário pode estar matriculado em qualquer área do conhecimento, na modalidade presencial ou a distância, em instituição pública, privada ou militar.

Os portões abrem às 13h deste domingo e a prova começa às 14h, terminando às 18h30. O estudante terá que responder 80 questões e o resultado da prova com a premiação será publicado no dia 31 de janeiro do próximo ano.