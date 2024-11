Podcast: saiba como usar corretamente o verbo “reiterar”

No quadro Hora das Letras do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues abordou o uso correto do verbo reiterar.

Ele destacou que a pronúncia e a escrita com um “n” (reinterar) estão erradas, sendo essencial adotar a forma correta: reiterar, que significa reforçar, repetir ou endossar algo.

Ouça o podcast completo aqui.