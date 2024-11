UFPB oferta 150 vagas para especialização gratuita em Gestão Pública

O Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está com inscrições abertas para um curso de especialização lato sensu gratuito em Gestão Pública, ofertado na modalidade a distância (EaD), com reserva de 50% do total de vagas para servidores públicos municipais, estaduais ou federais de órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta.

As 150 vagas disponíveis estão distribuídas entre 5 polos EaD da UFPB da seguinte forma: João Pessoa (40 vagas), Campina Grande (35), Conde (25), Duas Estradas (25) e Cuité de Mamanguape (25). Além das vagas destinadas aos servidores públicos, há reserva de vagas para pessoas negras, de comunidades tradicionais ou indígenas e com deficiência.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 12 de janeiro de 2025 mediante formulário eletrônico, onde o candidato precisa informar dados pessoais e anexar o projeto de pesquisa, bem como inserir outras informações necessárias à análise curricular. Além disso, é necessário também fazer a submissão da inscrição pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFPB. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00, que deverá ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), emitida no SIGAA.

O processo seletivo ocorrerá em fase única, com caráter eliminatório e classificatório. Para o cálculo da nota final de cada candidato na seleção, serão levados em consideração, com o mesmo peso, a pontuação na Análise Curricular (AC) e na análise do Projeto de Pesquisa (PP), conforme os critérios dispostos no edital. Os candidatos com nota PP inferior a 70 serão desclassificados.

O resultado final será divulgado na data provável de 3 de fevereiro de 2025, com os nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente das notas finais obtidas no certame, conforme o grupo e o tipo de inscrição. A primeira chamada para matrículas ocorrerá de 4 a 5 de fevereiro, e a segunda chamada, de 6 a 7 de fevereiro. O início das aulas, conforme o cronograma do edital, está previsto para o dia 10 do mesmo mês.

Nas etapas do processo seletivo em que está previsto o direito a pedidos de reconsideração pelos candidatos, esses pedidos deverão ser endereçados para o e-mail egp@ccsa.ufpb.br, nos prazos determinados no cronograma disposto no quadro 3 do edital.

Para mais informações, clique aqui e leia o edital da seleção na íntegra.