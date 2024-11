Podcast: Professor dá dicas sobre redundâncias no uso do português

No programa Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM, no quadro Hora das Letras, o professor e linguista Golbery Rodrigues trouxe dicas sobre o cuidado com redundâncias no uso da língua portuguesa. Durante sua participação, ele destacou a importância de evitar repetições desnecessárias e buscar resumos tanto na fala quanto na escrita.

De acordo com o professor, expressar-se com clareza e concisão é fundamental, especialmente em contextos formais de comunicação. Ele exemplificou casos comuns de redundância e explicou como evitá-los.

“Em situações reais, concretas de comunicação, em que o ordenamento culto gramatical é exigido, temos que buscar um contexto de fala que evite a redundância, a repetição periódica que uma palavra tem. Ou seja, eu tenho que procurar a questão da síntese. Usar simbolicamente as palavras, seja no oral, seja no escrito, que já diga o suficiente do que se quer expressar”, afirmou.

Golbery exemplificou com frases como “consenso geral” e “baseado em fatos reais”, explicando que os adjetivos “geral” e “reais” são desnecessários, já que os termos “consenso” e “fatos” já incluem essas ideias. Ele também comentou sobre expressões como “há dois anos atrás”, “minha opinião pessoal” e “encarar de frente”, mostrando como eliminar palavras redundantes pode deixar a comunicação mais clara e objetiva.

“A escrita requer síntese, e isso exige de nós um autocontrole e policiamento do dizer e do inscrever”, concluiu.

Ouça abaixo: