Campina Grande oferece curso de especialização em gestão pública

O secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, anunciou, em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, a abertura de inscrições para o curso de especialização em gestão pública, realizado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A iniciativa disponibilizará 150 vagas gratuitas e terá como objetivo qualificar gestores públicos e profissionais específicos em administração pública.

“Em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e a Secretaria da Educação, esse curso de especialização em gestão pública oferece, inicialmente, 150 vagas gratuitas. O início está previsto para fevereiro de 2025, com duração de 18 meses e carga horária total de 360 horas “, explicou Asfora Neto.

O curso será realizado na modalidade a distância, com a possibilidade de escolha de polos da UFPB, sendo Campina Grande um dos locais disponíveis. “A inscrição é aberta de forma nacional. O candidato deverá indicar um dos polos da UFPB e, nesse caso, escolher o polo de Campina Grande, que está disponibilizando essas 150 vagas. A seleção será feita com base na análise curricular e no projeto de pesquisa apresentada pelos candidatos”, detalhada.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.ccsa .ufpb.br/egp. O curso é promovido pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB e busca formar gestores capazes de desenvolver soluções inovadoras e eficazes para os desafios da administração pública brasileira.

“A gestão pública eficaz e eficiente reflete diretamente na vida da população, e iniciativas como essa voltadas para a melhoria contínua da administração pública”, ressaltou o secretário.

Além do anúncio do curso, Asfora Neto celebrou a recente conquista do Selo UNICEF por Campina Grande.