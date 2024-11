O Instituto Federal da Paraíba -IFPB abriu as inscrições do Processo Seletivo Programa Nacional de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) em João Pessoa, Sousa, Campina Grande, Cabedelo e Cajazeiras. São mais de 200 vagas em cursos para quem já tem o ensino fundamental (9º ano – antiga 8ª série).

As inscrições acontecem de forma presencial até o dia 4 de dezembro.

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na análise do Histórico Escolar.

O candidato precisa ter idade mínima de 18 anos.

Para se inscrever é exigida a seguinte documentação : formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado disponíveis no campus e no edital; Questionário socioeconômico; Fotocópias (frente e verso) de Documento de Identificação Oficial (com foto) e CPF e Fotocópia de Comprovante de Residência e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (antigo ginasial ou 1º grau).

É importante ressaltar que todos os cursos são de graça e para entrar o candidato não precisa realizar provas , apenas apresentar seu histórico. Os cursos iniciarão no primeiro semestre de 2025.

Veja abaixo as unidades que estão ofertando e quais cursos:

Campus Sousa – Curso Integrado em Agroindústrias

Campus Cajazeiras – Curso Integrado em Meio Ambiente

Campus Cabedelo – Cursos Integrados em Panificação e Pesca

Campus Campina Grande – Curso Integrado em Administração

Campus João Pessoa – Curso Técnico em Eventos