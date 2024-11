Seduc e Instituto Alpargatas inauguram Biblioteca Sustentável em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), em parceria com o Instituto Alpargatas, inaugurou na manhã desta segunda-feira, 18 de novembro, uma Biblioteca Sustentável na Vila Olímpica Plínio Lemos, no bairro do José Pinheiro, Zona Leste da cidade.

Com essa inauguração, o Município passa a contar com 9 bibliotecas com conceito de sustentabilidade espalhadas por toda a cidade.

Durante o mês de novembro, essa já é a terceira biblioteca inaugurada em Campina. Houve também a entrega no Parque Linear do Dinamérica e no Parque Linear do Tambor.

Para a secretária executiva de Educação, Socorro Siqueira, os equipamentos são estratégicos para a política de incentivo à leitura.

“A ideia surgiu da Secretaria da Educação com o objetivo de implantar bibliotecas em espaços públicos da cidade e o Instituto Alpargatas abraçou a causa e nos trouxe a ideia de ser uma biblioteca sustentável. Esse conceito se baseia no fato de que todo o material utilizado para o equipamento da biblioteca é feito com paletes e esses paletes eram descartados e hoje eles são reutilizados para a construção dessa bibliotecas”, explicou

Já o diretor do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araújo, explicou como acontece a dinâmica da montagem das bibliotecas.

“Nós aproveitamos materiais que são da fábrica (Alpargatas) que não são mais utilizados, como os paletes, para construir o equipamento, que são os bancos de apoio, toda uma pracinha, a lixeirinha e o lugar onde os livros ficam armazenados. O maior conceito é que a gente disponibilize gratuitamente livros, que a população vai ter acesso para ler, pode tirar, levar, trazer, colocar, deixar, não trazer. O importante é que o livro circule e que as pessoas leiam, é uma motivação e incentivo à leitura. É uma potencialização da leitura em todos os lugares da cidade”, disse o diretor do Instituto Alpargatas.