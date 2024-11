Mais de mil alunos da Rede Municipal de Campina Grande são premiados

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), em parceria com o Instituto Alpargatas (IA), realizou nesta segunda-feira (18) a abertura da edição 2024 do Prêmio Aluno Nota 10.

Considerada uma das mais importantes iniciativas de valorização do desempenho escolar na cidade, o prêmio reconhece a excelência acadêmica e o compromisso com a educação de qualidade dos estudantes da rede municipal.

Dez alunos de cada escola foram selecionados para receber o prêmio, através de critérios que vão do desempenho em sala de aula, ao comportamento e à frequência.

Criado há 21 anos pelo Instituto Alpargatas, o Prêmio Aluno Nota 10 tem como objetivo incentivar o rendimento escolar, reduzir a evasão e promover a participação dos alunos em atividades culturais e esportivas. Além do bom desempenho acadêmico, a premiação também leva em consideração a frequência regular às aulas, desempenho escolar e assiduidade.

“Desde que o prêmio foi implantado em Campina Grande, em 2005, temos visto o impacto positivo no desempenho dos alunos. Este ano, 105 escolas estão participando, com 1.050 alunos sendo premiados”, afirmou Berivaldo Araújo, diretor do Instituto Alpargatas.

O secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Instituto Alpargatas.

“O Aluno Nota 10 é uma iniciativa brilhante que motiva nossos alunos a atingirem seu máximo potencial. A educação de qualidade é fundamental para o futuro de nossa cidade, e este prêmio é um incentivo a mais para que nossos jovens continuem se dedicando aos estudos e ao desenvolvimento pessoal”, ressaltou Asfora.

Além da medalha de reconhecimento como Aluno Nota 10, os estudantes recebem do Instituto Alpargatas uma camisa e um kit escolar. A programação da premiação continua ao longo do dia, com atividades previstas para as 15h de hoje e para amanhã (19), nos períodos da manhã e da tarde.