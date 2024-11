Professora assume Reitoria da UFPB com promessa de diálogo e inclusão

Um reitorado inclusivo, que promova diálogo e transparência. Uma gestão com foco nas demandas da comunidade acadêmica, sobretudo dos discentes, e que represente a retomada da democracia na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Essas são algumas das expectativas de estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes que estiveram presentes à solenidade de condução da professora Terezinha Domiciano ao cargo de Reitora da UFPB, realizada nesta quinta-feira (14), no Campus de João Pessoa.

A escolha da atual Reitora para a gestão da UFPB pelo quadriênio 2024-2028 foi confirmada após nomeação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 16 de outubro deste ano.

O evento destacou-se não apenas pela grande participação da comunidade acadêmica da UFPB, em clima de festa, mas também pela presença de parlamentares e autoridades das esferas federal, estadual e municipal. Representantes de entidades sindicais e da sociedade civil, assim como dirigentes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, também prestigiaram a solenidade.

A cerimônia de condução da professora Terezinha ao cargo de Reitora da UFPB teve início com uma programação cultural diversificada, do erudito ao popular, confirmando o caráter festivo da ocasião. O grupo de dança Imburana abriu as apresentações, seguido do Coral Universitário Gazzi de Sá, do poeta e repentista Oliveira de Panelas e da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba (OSUFPB).

A entrada da professora Terezinha no Centro de Vivência, local onde foi realizada a solenidade, ocorreu aos acordes de ‘Novo Tempo’, de Ivan Lins, cujo título traduz bem a esperança da comunidade acadêmica na nova gestão que assume a UFPB.

Presidindo a solenidade, o decano dos Conselhos Superiores da Universidade, professor Zaqueu Ernesto, convidou a Reitora Terezinha Domiciano e os demais membros da comissão de honra – o ex-Reitor da UFPB Neroaldo Pontes; o presidente do Sindicato dos Professores da UFPB, professor Edson Franco; a servidora técnico-administrativa Rafaella Camilla Prado de Brito, da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior do Estado da Paraíba (SINTESPB); e o estudante Vinícius Oliveira, representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) – para a mesa que, ao todo, contou com 18 membros, o que dá a dimensão da importância e representatividade do momento.

No início da cerimônia, houve a tradicional Trasladação das Vestes Talares Reitorais, indumentária especial composta pelas seguintes peças: a Beca Preta, usada pelos membros da comunidade acadêmica nas cerimônias; a Samarra Branca, trajada apenas pela Reitora, representando todos os ramos do conhecimento; o Capelo, simbolizando os poderes inerentes à Autoridade Reitoral; e o Colar Reitoral, que confere poder à Reitora pelos seus pares dos Conselhos Superiores da UFPB. Na sequência, foi feita a posse da professora Mônica Nóbrega ao cargo de Vice-reitora da Instituição.

O professor Roberto Germano Costa, do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), mesmo Centro de Ensino dirigido pela professora Terezinha durante 8 anos, proferiu o panegírico, discurso em exaltação à Reitora. Ele celebrou a nomeação dela como Reitora da UFPB, ressaltando o valor de um reitorado que valorize a vontade da comunidade universitária e que promova estabilidade institucional.

“A UFPB está em festa, refletindo a alegria da comunidade universitária ao ver respeitada a vontade de seus professores, servidores técnico-administrativos e alunos. A condução da professora Terezinha à Reitoria deixa realmente toda nossa comunidade empolgada. O processo de reconstrução da nossa instituição impõe uma agenda que passa pelo compromisso com a educação superior pública, pelo fortalecimento dos mecanismos de gestão e envolvimento de diversos atores, públicos e não públicos. A construção de pontes, com o conjunto desses atores, será uma marca indelével dessa administração”, discursou.

Dando continuidade às falas, o decano dos Conselhos Superiores da UFPB, professor Zaqueu Ernesto, ressaltou que a nova administração tem o dever de restabelecer o respeito às decisões colegiadas e atuar com base nos princípios da administração pública.

Após sua posse como vice-reitora da UFPB, a professora Mônica Nóbrega expressou profunda alegria e gratidão, afirmando que a felicidade dos presentes refletia sua própria emoção ao ver a democracia restituída na universidade.

“A alegria que vocês sentem hoje, toda a alegria de cada um de vocês está em mim, nesse momento. Foram muitos dias, foram 4 anos lutando para que fosse restituída a democracia nesta Universidade. Agradeço a Deus, à minha família, aos servidores, colegas e alunos do CCHLA [Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes]. Eu quero agradecer, especialmente, o companheirismo da querida professora Terezinha. Tem sido maravilhoso trabalhar com a professora Terezinha. A cada dia renasce em mim o respeito que eu tenho por ela. Podem ter certeza de que nesses quatro anos vocês terão na Reitoria duas mulheres que dialogam. Esse será o tom do nosso reitorado”, afirmou a Vice-reitora, em um discurso carregado de sentimentos.

Encerrando a cerimônia, a Reitora Terezinha Domiciano fez um discurso em que enalteceu sua trajetória acadêmica notável no Campus de Bananeiras e na área das Ciências Agrárias. Ela lembrou que é a primeira profissional de sua área, a medicina veterinária, e a primeira docente oriunda de um campus fora de sede a chegar à Reitoria da UFPB.

“Inclusive, esta ocupação no cargo de Reitora ocorre tardiamente, ao considerar a importância que os campi fora de sede têm na criação e na consolidação da Universidade Federal da Paraíba. Foi aqui na UFPB onde aprendi a lutar contra o regime autoritário, a construir a travessia democrática e, definitivamente, entender o relevante papel social que a Universidade pode e deve desempenhar para a inserção social e a superação das desigualdades regionais”, observou.

Filha de agricultores que não tiveram a oportunidade de estudar, mas que lutaram incansavelmente para dar educação aos 13 filhos, ela também destacou o valor da educação. Ao falar sobre a importante missão de vida que é assumir a Reitoria da UFPB, Terezinha Domiciano lembrou da garra herdada de sua mãe, referida na música ‘Maria, Maria’, de Milton Nascimento, e também sobre humildade, rememorando uma fala de Dom Hélder Câmara.

Para ela, garra e humildade são algumas das virtudes com as quais promete enfrentar os desafios dos próximos 4 anos à frente da UFPB.

“Contem sempre comigo, assim como conto com cada um de vocês para cumprir essa missão que hoje se inicia e que honrarei durante todos os dias da nossa gestão. Por fim, eu queria lembrar do apóstolo da Igreja Católica, Dom Hélder Câmara, que um dia disse: ‘Quem não entende de chão humilde e de pedras duras, se engana pensando que entende as estrelas’. Eu já pisei no chão humilde e pedregoso. Quero agora entender as estrelas”, discursou a nova Reitora Terezinha Domiciano.

Entrega da medalha

Quebrando o rito protocolar, a Deputada Estadual Cida Ramos, que também é docente da UFPB, entregou a medalha Padre Rolim às gestoras máximas da Instituição em nome da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba (ALPB). A outorga da homenagem, concedida a personalidades que se destacam nas áreas educacional e religiosa, às professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares estaduais em agosto deste ano.

Acessibilidade

Intérpretes fizeram a tradução de todo o evento para Língua Brasileira de Sinais (Libras), um feito inédito em solenidades do gênero na UFPB e que integra o compromisso com o lema ‘Inovação com Inclusão’, que permeou a campanha vitoriosa das Reitoras durante a consulta universitária, realizada em abril deste ano.

Encerramento

A solenidade foi encerrada com um pocket show do cantor Seu Pereira. “Para mim, estar aqui participando e celebrando esse momento é especial demais”, afirmou o artista.