UFCG abre vagas remanescentes para o curso de Música

Estão abertas, até a próxima segunda-feira, dia 18, as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2024.2 para o curso de graduação em Música da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), ministrado no Centro de Humanidades (CH), campus sede. São ofertadas 21 vagas, todas para Licenciatura – Diurno, distribuídas entre ampla concorrência e cotas.

As inscrições são realizadas no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov). A taxa de inscrição custa R$ 30 e deverá ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até a próxima terça-feira, dia 19 de novembro. O prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição segue até esta quinta, dia 14.

A seleção será feita por meio da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente do candidato e Teste de Habilidade Específica em Música (THE), que será realizado em duas etapas: teórica e prática.

A primeira chamada será divulgada no dia 27 de novembro. O cadastramento online, a matrícula em disciplinas e o início das aulas serão imediatos, uma vez que as aulas do período letivo 2024.2 iniciam no dia 18 de novembro.

Confira aqui todas as publicações referentes à seleção, incluindo o edital > https://comprov.ufcg.edu.br/ component/phocadownload/ category/1-graduacao.html? download=119