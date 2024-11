Prefeitura de João Pessoa abre vagas para cursos profissionalizantes gratuitos para jovens

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (18) para os cursos de Inclusão Digital, Telemarketing Informatizado, Auxiliar Administrativo e Empregabilidade, além de capacitação para o empreendedorismo, incluindo oficinas de educação ambiental, financeira e a promoção da equidade de gênero, raça e inclusão.

Estão disponíveis 60 vagas para jovens e adolescentes que estejam regularmente matriculados na rede pública de ensino ou já tenham concluído o Ensino Médio, com idades entre 14 e 18 anos. As aulas serão ministradas pela equipe do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH).

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Referência da Cidadania (CRC) de Mangabeira, localizado na Rua Janduí Dantas do Nascimento. As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, nos turnos da tarde e noite.

Documentação – Para realizar a inscrição é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e Número de Inscrição Social (NIS). No caso dos adolescentes, o responsável deve assinar uma ficha e também apresentar a cópia da documentação do responsável.