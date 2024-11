UFPB realiza transmissão de cargo e gestão de Terezinha Domiciano começa nesta terça

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) realizou, nesta segunda-feira (11), a transmissão de cargo de Reitor, do professor Valdiney Gouveia, que a partir da terça (12) passa à condição de ex-Reitor, para a Reitora eleita e nomeada, professora Terezinha Domiciano.

A solenidade foi realizada no Gabinete da Reitoria da UFPB, no Campus de João Pessoa.

A cerimônia reservada foi marcada pelos ritos protocolares e contou com a presença dos atuais e futuros dirigentes da administração superior da Universidade, como a Vice-reitora, professora Liana Filgueira, Pró-reitores e Superintendentes.

A Reitora eleita e nomeada Terezinha Domiciano assinou o termo de transmissão; em seguida, o mesmo foi feito pelo professor Valdiney Gouveia.

O ato foi formalizado pelo Coordenador da Secretaria dos Órgãos Deliberativos da Administração Superior (SODS), professor José Neto.

Durante a transmissão de cargo, foi entregue o colar reitoral, um ornamento de ouro maciço que contém o brasão oficial da Instituição e que é usado pelo Reitor, durante a transmissão, como símbolo de poder.

A transferência do adereço para a nova Reitora representa, então, a investidura da nova gestora máxima da Instituição no cargo.

Também durante o momento, Terezinha Domiciano assinou, com efeitos a partir da terça-feira (12), a nomeação de três integrantes de sua equipe, simbolizando o primeiro ato de sua gestão à frente da UFPB no quadriênio 2024-2028

. Foram nomeados a professora Mônica Nóbrega, no cargo de Vice-reitora, a professora Maria José de Figueiredo, como Chefe de Gabinete, e a servidora técnico-administrativa Mirella Rocha Ribeiro Pinto para a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).

Os demais membros da nova gestão superior, divulgados pela professora Terezinha Domiciano em suas redes sociais, serão conduzidos oficialmente aos cargos ao longo dos próximos dias.

A professora Terezinha Domiciano ressaltou que a nova gestão irá trabalhar diuturnamente para trazer recursos para a UFPB, sempre promovendo o diálogo com toda a comunidade acadêmica, a fim de tornar o ambiente universitário cada dia mais forte.

“Quero dizer que é um momento muito importante para mim, de forma individual, enquanto docente da Universidade Federal da Paraíba. A nossa gestão será uma gestão de diálogo com todos os membros da comunidade interna, mas também da comunidade externa. E nós vamos estar também com uma equipe muito comprometida em fazer a UFPB cada vez melhor. Para isso, nós precisamos que a comunidade acadêmica esteja conosco, no dia a dia, trabalhando, dando suas sugestões, visando melhorias para a Universidade”, completou.

Para a professora Mônica Nóbrega, a comunidade acadêmica pode esperar muita dedicação da nova gestão, que está pronta e se pautará pelo respeito a cada pessoa da Universidade, para que todos se sintam pertencentes à UFPB.

“Agora é hora da Universidade restituir a democracia, e isso significa ter à frente da UFPB uma Reitora e uma Vice-reitora que foram eleitas. Isso é muito importante para a Universidade Federal da Paraíba. Nós estamos preparadas para assumir a reitoria da UFPB e dialogar com todos e todas, não apenas com quem nos apoiou. A professora Terezinha é uma grande companheira de muito tempo atrás, desde que éramos diretoras do CCHLA [Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, no caso da professora Mônica Nóbrega] e do CCHSA [Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, no caso da professora Terezinha Domiciano]. Agora, somos todos UFPB”, afirmou.

Na avaliação do Reitor, professor Valdiney Gouveia, que deixa o cargo a partir da terça-feira (12), a Universidade cresceu durante sua administração. Ele torce para que a nova gestão siga com os avanços e, acima de tudo, siga acreditando na UFPB.

“A Universidade precisa seguir avançando. Esses são meus votos: que a professora Terezinha e a professora Mônica não deem marcha atrás, e que sigam adiante com muita força na UFPB, que com certeza será cada dia mais uma instituição fantástica, grandiosa, uma instituição de referência que vai mais além da Paraíba”, falou o professor Valdiney Gouveia.

A Vice-reitora, professora Liana Figueira, desejou muito sucesso à nova gestão e comemorou os feitos deixados na Instituição pela gestão 2020-2024.

“Eu parabenizo as novas reitoras e desejo muito sucesso nessa nova jornada. Serão quatro anos de muito trabalho. Mas eu tenho certeza de que a nova gestão vai conseguir dar sua contribuição à UFPB, assim como nós conseguimos”, disse a professora Liana Filgueira.

A posse oficial do cargo está prevista para esta quinta-feira (14), a partir das 16h, e será aberta com uma extensa programação cultural no Centro de Vivência, também no Campus de João Pessoa.

“A celebração da posse começará às 16h. Estarão se apresentando vários grupos culturais e, a partir das 17h, teremos a cerimônia oficial, tudo em clima de muita alegria, que vai permear a nossa gestão”, completou Terezinha Domiciano.

Conheça a nova gestão da UFPB

Pró-reitores

Ana Claudia da Silva Rodrigues – Pró-reitora de Graduação

Evandro Leite de Souza – Pró-reitor de Pós-Graduação

Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira – Pró-reitora de Extensão

José Roberto Soares do Nascimento – Pró-reitor de Pesquisa

Mirella Rocha Ribeiro Pinto – Pró-reitora de Gestão de Pessoas

George Rodrigo Beltrão – Pró-reitor de Administração

Georgia Dantas Macedo – Pró-reitora de Assistência e Promoção ao Estudante

Anielson Barbosa da Silva – Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento

Superintendentes

Marcel Vieira Barreto – Superintendente de Comunicação Social

Hermes Pessoa Filho – Superintendente de Tecnologia da Informação

Íris Braz da Silva Araújo – Superintendente de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Evandro Soares Costa Filho – Superintendente de Serviço Gerais

Quezia Alves de Souza – Superintendente de Orçamento e Finanças

Antonio da Silva Sobrinho Júnior – Superintendente de Infraestrutura

Demais dirigentes

Geysa Flávia Câmara de Lima Nascimento – Diretora da Editora Universitária

José Antonio Novaes da SIlva – Comitê de Inclusão e Acessibilidade da UFPB

Ana Berenice Peres Martorelli – Presidente da Agência UFPB de Cooperação Internacional

Maria José de Figueiredo – Chefia de Gabinete

Bagnólia Araújo Costa – Diretora Presidente da Agência UFPB de Inovação

Valmir Rufino da Silva – Presidente do Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba

Marcelo Sitcovsky Santos Pereira – Secretário dos Órgãos Deliberados da Administração Superior