Saiba como foi a abstenção no 2º dia das provas do Enem 2024

O segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) teve abstenção de 30,6% dos inscritos, disse o ministro da Educação, Camilo Santana, neste domingo (10).

O número é menor que o do ano passado, quando 32% dos inscritos não foram ao segundo dia do exame, e de 2022.

Os dados foram divulgados neste domingo num balanço preliminar sobre a avaliação.

Camilo disse ainda que o Inep, órgão do MEC que realiza a prova, vai antecipar a divulgação dos gabaritos das provas. “Vamos divulgar o gabarito na próxima semana. Estava previsto para o dia 20. A data ainda será anunciada”, disse o ministro.

O primeiro dia de prova do Enem teve uma abstenção menor, de quase 27%. O ministro disse que a presença superior de inscritos este ano em relação às edições anteriores foi resultado de inovações adotadas pelo governo, como o uso de geolocalização dos candidatos para definir o local de prova.

A abstenção do segundo dia de prova costuma ser maior que a do primeiro dia. No último domingo, 4.999 participantes foram eliminados por infrações como sair antes do horário permitido ou utilizar equipamentos eletrônicos.

Os candidatos fizeram neste domingo as provas de ciências da natureza e matemática. Foram 45 questões de múltipla escolha de cada área do conhecimento.

O tempo de prova foi das 13h30 às 18h30 —meia hora a menos que no domingo passado, quando os inscritos tiveram de escrever uma redação sobre o tema “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

O Enem deste ano teve mais de 4,32 milhões de inscritos em todo o país, um aumento de 9,95% em relação a 2023.

Do total de inscritos, 1,6 milhão são alunos que cursam o último ano do ensino médio. O número é 15,4% superior à quantidade de alunos concluintes do ensino médio que fizeram o Enem no ano passado.

A retomada de participantes na prova, sobretudo daqueles que estão concluindo a educação básica, ocorre após o Enem ter chegado ao menor patamar durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Em 2021, 3,3 milhões se inscreveram para prova, dos quais 1,1 milhão eram concluintes.

Segundo os dados do Inep, 14 estados brasileiros conseguiram registrar a inscrição de 100% dos alunos de escola pública no Enem. Santa Catarina e São Paulo são os que tiveram, proporcionalmente, o menor número de inscritos, com 73,48% e 79,87%, respectivamente.

O aumento das inscrições é atribuído a uma melhor comunicação e propaganda do Enem e também a ações para incentivar a participação dos alunos, como o programa Pé-de-Meia, lançado pelo governo Lula (PT) em janeiro deste ano.

A prova é uma das principais portas de entrada para instituições públicas e privadas de ensino superior do Brasil.

O Exame Nacional do Ensino Médio foi aplicado em 1.153 municípios, em 10.776 locais de provas e com quase 150 mil salas de prova.

*CÉZAR FEITOZA/folhapress