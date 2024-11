FLIC começa com projeto Leitura Viva nas escolas municipais

A VII edição da Feira Literária Internacional de Campina Grande (FLIC) começou nesta segunda-feira, 11 de novembro, em uma parceria com a Secretaria de Educação do Município.

A programação, que reúne uma série de atividades nas escolas municipais, começou nesta manhã com estudantes das escolas Ceai João Pereira de Assis (Sandra Cavalcante) e Raimundo Asfora (Serrotão). Eles participaram do projeto Leitura Viva, com a presença dos autores Rayana Elias Maia e João Tomaz.

A idealizadora da FLIC, Carla Teíde, destacou que o projeto começou de forma pioneira nas escolas municipais.

“O Ceai Dr. João Pereira de Assis foi pioneiro, como escola municipal, a participar da Feira Literária Internacional de Campina Grande. Desde a primeira edição que os alunos lançam seus livros na Feira Literária. Então é uma alegria imensa estar no berço da educação, que é a escola, onde nosso maior objetivo é esse, fomentar a leitura e, através desse projeto, fazer com que os meninos tenham essa oportunidade de trabalhar a obra e conhecer o seu autor”, explicou.

A professora de Língua Portuguesa, Ana Claudia Soares Pinto, explicou como o trabalho foi realizado em sala de aula.

“Esse foi um trabalho coletivo, desenvolvido em cinco turmas do Fundamental II. Iniciamos o projeto com uma análise da capa do livro, estimulando os alunos a fazerem inferências e compartilharem suas impressões. Em seguida, realizamos uma pesquisa sobre a linguagem literária e conotativa, para que, somente depois, tivessem acesso à leitura dos poemas. O processo incluiu também uma representação imagética e uma pesquisa com a mãe da autora. O projeto ‘Leitura Viva’ trouxe a literatura de maneira vibrante para a sala de aula, o que foi fundamental para despertar a motivação dos estudantes e impactar diretamente no aprendizado deles. Foi um momento altamente instigador e inspirador, que envolveu toda a escola”, destacou.

Momento com os autores

Na Escola Ceai João Pereira de Assis, o momento da Leitura Viva foi realizado com a médica e escritora Rayana Elias Maia, autora de Primeira Poesia. Para ela, o contato entre leitor e escritor impacta diretamente a experiência leitora.

“A aproximação entre autores e leitores torna a obra mais concreta e estimulante. Tive essa experiência na infância, quando recebi uma resposta de um autor. Hoje, acredito que essa interação mostra que os autores são pessoas comuns, com sentimentos e vivências que nos conectam. Meu livro de poesia, escrito na adolescência, aborda temas universais como amadurecimento, amor e amizade. Acredito que muitos jovens se identificaram com ele”, disse Rayana Maia.

A estudante Hadassa do Nascimento conta que amou a experiência vivenciada ao longo dos últimos meses na leitura de “Primeira Poesia” e retratou o poema Globo Dourado, através de um lindo desenho.

“Eu achei (o livro de poemas) muito interessante porque alguns deles eu me identifiquei e eu gostei tanto que eu fiz várias perguntas e achei muito legal essa proposta que a FLIC de trazer a autora do livro pra gente entender mais sobre o livro e fazer perguntas sobre ele”, disse.

Na Escola Municipal Raimundo Asfora, no bairro do Serrotão, as atividades realizadas pelas crianças do Ensino Fundamental I resultaram em uma versão adaptada da história original de João Tomaz, autor de “A Preguiça do Bicho Preguiça”. O livro narra a história de um bicho-preguiça sem ânimo para realizar suas tarefas, e, por meio da fábula, transmite uma lição sobre a importância de não se entregar à preguiça.

Para o autor, é fundamental aproximar o leitor do escritor, pois, muitas vezes, no imaginário das crianças, há uma distância entre eles.

“Quando a gente pega o livro para ler, a gente acaba imaginando o escritor longe, distante. Então, essa aproximação, esse encontro de leitor com escritor, traz um significado muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças e da leitura. Queremos leitores críticos e reflexivos, que peguem as obras, que mergulhem na história, porque o mérito e a gratificação do escritor é ver sua história ali sendo lida e espalhada”, afirmou.

O projeto Leitura Viva

A organizadora da FLIC, Hilmária Xavier, explicou como funciona a dinâmica do projeto nas escolas.

“O Leitura Viva é um projeto desenvolvido principalmente em escolas públicas municipais, focado no ensino fundamental. As crianças têm acesso a livros de autores paraibanos, e, com o apoio das professoras, exploram as obras por meio de diversas atividades como murais, encenações e músicas. Cerca de dois meses antes da FLIC, o autor visita as escolas, conhece o trabalho dos alunos e interage com eles. Para os alunos, é uma oportunidade de se aproximar do autor e despertar o interesse pela escrita, além de fortalecer sua formação leitora. O Leitura Viva é um dos maiores tesouros da Feira Literária Internacional de Campina Grande, e, neste ano, estamos trabalhando com cerca de 70 turmas do ensino fundamental”, ressaltou.

Confira a programação completa: FLIC 2024

11 de novembro – Segunda-feira

Local: Clube Campestre

18h30 – Sarau Campina Grande em Versos e Rimas, com Lau Siqueira, ⁠Adília Uchôa, Jéssica Preta e ⁠Anne Karolynne

19h30 – Conferência de Abertura com Itamar Vieira Júnior

Mediação: Jô Oliveira

Entrega solene da Medalha Arnaldo França Xavier ao escritor Itamar Vieira Júnior pela Parlamentar Jô Oliveira

11-14 de novembro – Segunda-Feira à Quinta-Feira

Local: Escolas Públicas de Campina Grande

Culminância dos Projetos Leitura Viva e Repórter Literário

12 de novembro – Terça-Feira

Local: Praça do Tambor

17h30 – Inauguração da Biblioteca Sustentável da Praça do Tambor. Uma iniciativa do Instituto Alpargatas em parceria com a FLIC e a Secretaria Municipal de Educação.

14 de novembro – Quinta-Feira

Local: Escola Estadual Álvaro Gaudêncio

9h30-11h30 – Oficinas Literárias

Local: Escola Estadual de Aplicação

13h30-15h30 – Oficinas Literárias

15 de novembro – Sexta-Feira

Local: Cine Teatro São José

14h30-16h30 – Lançamentos de Livros, com mediação de Iviny Sousa

16h – Ieda Lima e Mirtes Waleska (Academia de Letras de Campina Grande) convidam Anja Stefan e Jon Stale Ritland

17h30 – Sarau Campina Grande em Contos e Causos I, com Bruno Gaudêncio, Thelio Farias, Valéria Vanda, Dom Clarindo e Myrna Maracajá

18h30 – Thays Albuquerque convida Raphael Montes

16 de novembro – Sábado

Local: Cine Teatro São José

14h30-17h30 – Lançamentos de Livros, com mediação de Marcos Ramos @abrevehistoria

15h-17h Encontro Leitores em Rede convida o Escritor Tiago Germano

Mediação: Shirleyde Santos (@seranuscg), Amanda Melo (@facesemlivros) e Gabriele de Oliveira (@cultsclubedeleitura)

18h Sarau Campina Grande em Contos e Causos II, com Samelly Xavier, Efigênio Moura e Paulo Cavalcanti

18h30 – Leonardo Pinto, tradutor de O Mundo de Sofia, convida Anja Stefan (Eslovênia) e Jon Stale Ritland (Noruega)

19h30 – Homenagem aos professores parceiros da FLIC

Lançamento do livro Uma História de Cada Vez e as Cores de Cada Uma – Escola Municipal CEAI Dr. João Pereira de Assis

17 de novembro – Domingo

Local: Parque da Criança

9h-12h Piquenique Literário

Polo FLICadinho

Apresentação: Liliangela Barboza

9h Contação de Histórias: Vozes da Natureza, com Daniela Landim

Lançamento de Livros Infantis

11h – Apresentação Teatral: A Festa, com a Companhia Café com Pão

Polo Leitores em Rede

9h – Leia Mulheres convida a Escritora Débora Gil Pantaleão

Especial Feira Literária de Campina Grande

15 e 16 de novembro – Sexta e Sábado

Local: Cine Teatro São José

ColaBora FLIC – Feira Colaborativa da FLIC.