Escola Bilíngue Dom José Maria Pires abre seleção para novos alunos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), abriu, nesta segunda-feira (11), as inscrições do processo seletivo para o ingresso de novos alunos nas turmas de 6º ano, na modalidade integral, para o ano de 2025, da Escola Bilíngue Dom José Maria Pires, no Alto do Mateus. As inscrições acontecem até o dia 9 de dezembro. A prova escrita será realizada em 10 de dezembro e o resultado no dia seguinte.

A inscrição poderá ser feita na secretaria da escola de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, ou por preenchimento eletrônico de formulário próprio no link: https://forms.gle/c95NEkMZYd8S77Lc8. Estão sendo disponibilizadas 60 vagas. Dentre elas, está reservado um total de 5% para pessoas com deficiência.

Para acessar o edital completo basta clicar no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2024/11/Edital-Selecao-Escola-Bilingue.pdf.

Documentação – O responsável pelo candidato deverá preencher uma ficha de inscrição e apresentar ou anexar (em caso de inscrição por meio eletrônico) declaração da escola de origem comprovando o ano escolar no qual o candidato encontra-se matriculado.

Seleção – Todos os candidatos participarão da seleção por meio de prova escrita com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa contendo a parte gramatical, interpretação, análise textual (100 pontos) e redação (100 pontos); e Matemática (100 pontos). As provas de Língua Portuguesa e Matemática contêm 10 questões cada, totalizando 20 questões mais redação.

Classificação – Serão classificados, na primeira chamada, os alunos com média final igual ou superior a 6,0; os candidatos com nota abaixo da média final serão incluídos em uma lista de espera e poderão ser convocados desde que alcancem 50% da pontuação máxima da redação; em caso de empate, será classificado o candidato residente em bairro mais próximo à escola.