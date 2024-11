UFPB e UEPB oferecem curso gratuito sobre Educação Inclusiva com 10 mil vagas

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Coordenação do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Instituição e em parceria com Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), oferece 10 mil vagas para o curso de extensão ‘Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva’, na modalidade de educação a distância (EaD).

O curso é gratuito e voltado exclusivamente para professores da educação básica da Paraíba.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 29 de novembro, através do link exclusivo. Após o preenchimento da ficha online, o candidato deverá enviar um único arquivo em formato PDF, com tamanho máximo de 5 megabytes (MB), para o e-mail educacaoespecial@evento.uepb.edu.br, contendo os documentos comprobatórios listados no item 3.5 do edital.

O arquivo deverá, ainda, ser assinado eletronicamente pelo candidato, utilizando o Portal de Assinaturas do Governo Federal. Ao encaminhar o e-mail, o candidato deverá preencher o campo “Assunto” com o seu nome completo e CPF, para facilitar a identificação dos documentos enviados.

A seleção dos candidatos às 10.000 vagas ocorrerá de 27 de janeiro a 10 de fevereiro de 2025, na qual serão consideradas, como critérios de seleção, a conferência dos documentos obrigatórios, de caráter eliminatório, e a ordem de inscrição.

A qualificação terá duração de três meses (março, abril e maio de 2025) e carga horária total de 120h. As atividades serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e realizadas de forma síncrona e assíncrona.

Aos participantes que cumprirem todos os requisitos do curso e forem considerados aprovados, será conferida certificação, conforme as disposições do item 1 do edital, especificando-se a carga horária total do curso.

Os interessados devem acessar o edital para obter mais informações sobre o processo de seleção, a documentação exigida, o cronograma das etapas, como também detalhes sobre os critérios para aprovação e classificação, prazos para recursos, datas de divulgação dos resultados, componentes curriculares do curso, entre outros esclarecimentos.

Para dúvidas sobre o certame, acesse os sites da UFPB/UAB e UEPB/UAB, ou envie um e-mail para educacaoespecial@evento.uepb.edu.br.