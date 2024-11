Estudante do IFPB de Cabedelo é finalista do Prêmio Jabuti

A estudante Bárbara Rejeane Guilherme Pereira, do Curso de Design Gráfico do IFPB Campus Cabedelo, está entre os finalistas do Prêmio Jabuti com seu trabalho de ilustração do livro “Neguinha, sim”, do escritor Renato Gama, publicado pela Editora Companhia das Letras.

Promovido pela Câmara Brasileiro do Livro, o Prêmio Jabuti foi criado nos anos 1950 e realizou sua primeira premiação em 1959. O maior diferencial do Prêmio Jabuti, em comparação com outros prêmios, é sua abrangência: além de valorizar os escritores, ele destaca a qualidade do trabalho de todos os profissionais envolvidos na criação e produção de um livro, como ilustradores, livreiros, editores e gráficas que se destacam a cada ano.

As ilustrações da estudante do IFPB Campus Cabedelo, que assina com o nome de Bárbara Quintino, dão vida ao livro “Neguinha, sim”, que se classificou entre os finalistas do prêmio no eixo Literatura, categoria Infantil.

“Estou muito feliz, acho que é uma grande oportunidade. O livro trata sobre ancestralidade, tema que considero superimportante. O curso de Design Gráfico tem me ajudado a pensar no processo de produção de um livro como um todo de forma a compreendê-lo melhor”, afirmou Bárbara.

“Ter uma aluna entre os finalistas do Prêmio Jabuti nos enche de orgulho e nos motiva a continuar nesse caminho da educação”, ponderou a Diretora-Geral do IFPB Campus Cabedelo, professora Turla Alquete.