Professor José Mário destaca “Crônicas” de Chico Maria em quadro literário

Em seu quadro sobre literatura na Rede Ita, o professor e acadêmico José Mário trouxe uma indicação especial para os amantes da cultura paraibana: o livro Crônicas , do jornalista e escritor campinense Chico Maria.

O quadro, que começou nesta sexta-feira (08) a repercutido na Rádio Caturité FM, destacou a obra como um verdadeiro tesouro literário, carregado de memórias e reflexões sobre Campina Grande.

José Mário apresentou Chico Maria como uma figura de grande respeito e especificidade em Campina Grande.

“Crônicas, de autoria do jornalista, do escritor, do membro da Academia de Letras de Campina Grande, já falecido, Chico Maria, é um livro que nos traz uma dimensão única da cidade”, declarou o professor. Ele destacou o autor como “um jornalista debatente, um analista da cena política, um entrevistador extraordinário” e ressaltou seu protagonismo através do programa Confidencial.

“Ele desenvolveu uma técnica de entrevistar absolutamente dele, com muita contundência, sempre em busca de verdades do interesse público. Não fazia perguntas óbvias, mas procurava questões que realmente importassem ao contexto social”, pontua José Mário.

Em Crônicas , o leitor encontra um mergulho profundo nas memórias de Campina Grande, conforme frisou o professor.

“Chico Maria mergulha fundo nas entradas da cidade, trazendo à tona a Campina Grande de ontem e que ainda impacta o hoje”, destacou. Segundo José Mário, o livro oferece ao leitor um “recorte humorístico”, além de um vasto “código onomástico”, apresentando nomes marcantes da história local.

Ao finalizar, José Mário reforçou a importância da obra e o impacto de suas crônicas. “Minha dica de leitura vai com muito entusiasmo para este livro, Crônicas de Chico Maria. São paisagens da infância, momentos vívidos que ainda reverberam em nós. É uma obra em que o autor revela-se como um cronista completo e Senhor do seu ofício.”