Enem: Entenda o que muda para o 2º dia

Quem não foi ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 pode comparecer no próximo domingo, 10 de novembro – o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas de ciências da natureza e matemática. Mas afinal, o que muda entre o primeiro e o segundo dia de aplicação? O Inep traz a seguir algumas das principais dúvidas e suas respostas.

A pessoa afetada por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas no primeiro dia deve realizar a segunda parte do exame normalmente. Ela deve solicitar a reaplicação somente do dia em que não esteve presente. A solicitação deve ser feita entre 11 e 15 de novembro, por meio da Página do Participante. Apenas os casos previstos em edital têm direito a este pedido.

O participante que não se enquadrar nas regras da reaplicação será considerado ausente no dia em que faltou e terá as notas do segundo divulgadas no boletim de desempenho individual. As pontuações servirão apenas para autoavaliação de conhecimento.

Atendimento especializado – A aplicação para os participantes que solicitaram algum tipo de atendimento especializado segue o mesmo rigor da aplicação regular. O Inep realiza todos os procedimentos necessários para garantir a isonomia entre os participantes. Em caso de prejuízo comprovado, essas pessoas também poderão solicitar reaplicação.

Horários – A aplicação segue o horário de Brasília. Os portões se abrem às 12h e se fecham às 13h. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo).

Comunicação oficial – O Inep orienta os participantes, a imprensa e a sociedade a se informarem por meio dos canais de comunicação oficiais do Instituto. Não são realizados contatos por ligação telefônica e mensagens via WhatsApp.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.