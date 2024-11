Campina Grande comemora conquista da premiação do Selo UNICEF 2024

A Prefeitura de Campina Grande comemora, por quatro anos consecutivos, mais uma conquista do Município, que foi oficialmente reconhecido com o Selo UNICEF 2024, um marco para os avanços obtidos no quadriênio (2021 e 2024), com destaque nas políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 06, pelo UNICEF Brasil, para Campina Grande e mais 87 municípios na Paraíba.

Dentre os trabalhos realizados no município pela Secretaria de Assistência Social (Semas), Educação (Seduc), Saúde (SMS), além do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente (CMDDCA), está a atuação da Semas, através da Gerência da Criança e Adolescente, Casas da Esperança 1, 2 3 e 4, que atuam com crianças e adolescentes para adoção, Programa Criança Feliz, voltado para crianças de 0 a 6 anos de idade, SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que acompanha esse público com diversas ações, em seis, dos 11 Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

Também a atuação dos Centros de Referências Especializados de Assistência Social (Creas), que atendem adolescentes com medidas socioeducativas, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que desenvolve várias ações, entre elas a capacitação para Jovem Aprendiz para inserção destes no mercado de trabalho, além do Programa de Abordagem Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua – RUANDA, que atua com equipes no centro e vários bairros da cidade.

Ainda na Assistência Social, dentro do Plano Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes, o destaque para diversas conquistas importantes, a exemplo do Acompanhamento de Famílias Vulneráveis: A meta de atingir 14,5% das famílias cadastradas no Cadastro Único com acompanhamento pelo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) foi fortalecida através da criação de fluxos intersetoriais.

A Rede Intersetorial de Proteção à Criança e Adolescente (REDECA) e melhorias na comunicação entre as secretarias também possibilitaram um atendimento mais eficiente para famílias em situação de vulnerabilidade, que contaram com Capacitação Contínua de profissionais dos CRAS e CREAS.

Esses profissionais receberam capacitação continuada sobre temas intersetoriais, como prevenção de violência na primeira infância, em parceria com a plataforma AVA/UNICEF. O treinamento foi essencial para o atendimento qualificado de casos de vulnerabilidade social.

Houve ainda a ampliação das oportunidades de estágio e aprendizagem para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho. Com o apoio do SINE, CRAS, e o setor privado, Campina Grande estabeleceu parcerias para facilitar esse acesso, promovendo também a inclusão digital e outras competências profissionais.

“Uma honra conseguirmos manter o selo Unicef, mais uma vez Campina é detentora deste prêmio que é uma justa conquista, resultado de um grande trabalho realizado pela Assistência Social e demais Secretarias como a Educação e Saúde. Graças ao empenho e acompanhamento diário que temos com os trabalhos com esse público, chegamos a mais essa importante conquista”, disse o secretário da Semas, Fábio Thoma.

Para o presidente do CMDDCA, Paulineto Sarmento, essa premiação do Selo Unicef, nada mais é do que o reconhecimento nacional e internacional, de que o Município de Campina Grande exerce uma excelência nas políticas públicas, voltadas a esse público.

“Um prêmio celebrado por todos nós que trabalhamos para garantir os direitos da criança e do adolescente. Parabéns a todos os envolvidos”, ressaltou o presidente.