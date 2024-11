Estudantes de Campina Grande se destacam com medalhas na Olimpíada Brasileira de Raciocínio

Quatro estudantes da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro conquistaram medalhas de bronze na categoria zeta da Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL).

As provas aconteceram em duas fases, nos meses de agosto e setembro deste ano. Ao todo, 20 estudantes da rede municipal participaram da competição e quatro foram ranqueados na competição. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 30 de novembro, em local a ser definido pela coordenação do evento.

Foram medalhistas os estudantes: Alane Sophi Araujo Soares, do 2º ano; Julia Victória de Souza Cruz; Ellen Hadassa Henrique Silva e Raphaell Nascimento Cabral, do 4º ano. Cada etapa das provas envolve dez problemas sobre raciocínio lógico. Na primeira todos os problemas valem 1 ponto. Na segunda etapa os problemas variam entre 10, 15 ou 20 pontos totalizando 155 pontos. A Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada no Sítio Estreito, zona rural campinense.

Para a gerente de projetos da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), Fabíola Gaudêncio, os resultados trazem muito orgulho para a Secretaria de Educação, especialmente pelo comprometimento das crianças com as provas.

“Desde a primeira olimpíada em que os estudantes participaram já tínhamos grandes expectativas, tanto em relação ao desempenho deles quanto ao projeto elaborado para o desenvolvimento do estudo olímpico naquela unidade. Eles participaram de 12 olimpíadas e não temos dúvidas de que ainda teremos grandes alegrias com os resultados de outras competições, que serão divulgados até dezembro”, ressaltou Fabíola.

Segundo a gestora, Lívia Serafim, esse resultado demonstra o alto nível de aprendizagem das crianças.

“Essa conquista da Olimpíada de Raciocínio Lógico para a escola é uma surpresa, porque é uma avaliação que a gente julgou ser acima da média para as crianças. Então, dentro do calendário do projeto de inscrição nas olimpíadas, a de raciocínio lógico foi a única que a gente imaginou não ter premiação. Para a nossa surpresa, a gente fez quatro medalhas de bronze. E só percebemos o quanto esse projeto, as parcerias e o processo de aprendizagem delas (crianças) estão acima do esperado. Só temos que ficar muito felizes com esse processo”, avaliou.