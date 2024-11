Governo da Paraíba oferece capacitações gratuitas na área de meteorologia

Quatro temas na área da meteorologia farão parte de duas capacitações oferecidas pelo Governo do Estado, por meio da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa). As aulas serão ministradas de forma online nos dias 12 e 13 deste mês e as inscrições gratuitas já podem ser feitas no site do órgão (www.aesa.pb.gov.br).

A primeira capacitação, no dia 12, abordará Introdução à Meteorologia e Instrumentação Hidrometeorológica e será ministrada pelo técnico em recursos hídricos da Aesa Danilo Erikcsen e pelo subgerente de Eventos Extremos da Aesa, Lindemberg Lucena.

A segunda será ministrada pelas meteorologistas da Aesa Carmem Becker e Marle Bandeira e explicará os temas: Variabilidade e Mudança Climática: seus possíveis impactos na Paraíba e El Niño e suas consequências sobre a Paraíba.

“No segundo dia, entre outras coisas, vamos mostrar como o El Niño atua em todo o globo terrestre e quais são as consequências meteorológicas deste fenômeno quando ele está atuando sobre a Paraíba. O El Niño é o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico na faixa equatorial. Este aquecimento tem seu pico no mês de dezembro. Já o fenômeno La Niña é o contrário, é o resfriamento destas águas. Ambos influenciam as condições de chuva em nosso Estado”, explicou Marle Bandeira.

De acordo com a meteorologista, durante os últimos 30 anos, a Aesa registrou a forma como esses fenômenos meteorológicos atuam na Paraíba. “Temos um banco de dados bastante robusto com informações catalogadas desde 1994 e vamos detalhar o que ocorreu em anos de La Niño e de El Niño em cada região. Durante a aula também mostraremos como está o cenário atual”, ressaltou.

CLIQUE AQUI – para fazer sua inscrição na capacitação Variabilidade e Mudança Climática: seus possíveis impactos na Paraíba e El Niño e suas consequências sobre a Paraíba

CLIQUE AQUI – para fazer sua inscrição na capacitação Introdução à Meteorologia e Instrumentação Hidrometeorológica