FCJA e UEPB e oferecem estágio para estudantes da área de tecnologia

Estudantes do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) – um dos mais novos cursos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) – poderão estagiar, por meio de processo seletivo, em diversos setores da Fundação Casa de José Américo (FCJA), em João Pessoa. Os alunos irão trabalhar com tecnologia voltada para a otimização de cada setor da FCJA.

A apresentação da proposta de parceria da instituição com a UEPB ocorreu na manhã desta segunda-feira (4). “Esses estudantes do novo curso técnico da UEPB na área de tecnologia não tinham onde estagiar. E é um estágio obrigatório”, explica a professora Lúcia Guerra, gerente executiva de Documentação e Arquivo da FCJA. “A proposta é que haja uma seleção desses estagiários que serão distribuídos nos nossos setores”, completa Lúcia Guerra.

Ela destaca que a ideia da parceria surgiu de uma conversa com a professora Esmeralda Porfírio de Sales, da UEPB, que apontou a existência de um novo curso técnico na área de tecnologia e os estudantes não tinham onde estagiar. “Ao final do estágio, os alunos produzirão um produto, o que é obrigatório, que poderá ser um aplicativo ou qualquer ferramenta nesse sentido”, adianta a professora Lúcia. Os estudantes serão da disciplina Projeto Integrador e Prática Profissional I, II e III, que exige estágio supervisionado.

A princípio, os futuros estagiários irão criar um aplicativo para agendamento geral de visitas à Fundação Casa de José Américo. Para o setor de Arquivo da instituição, serão sugeridas criação de ferramentas de apoio na alimentação da base de dados da digitalização; de integração da equipe da implementação do Archivematica e do Atom; de agendamento para pesquisas; além de um banco de dados para a catalogação e descrição dos negativos fotográficos do acervo da FCJA.

Já para o Museu Casa de José Américo, a proposta é a criação de um banco de dados para a catalogação e descrição dos objetos; e um aplicativo para interação do usuário com o museu. Outras propostas de trabalho serão planejadas para outros setores da FCJA, como a Biblioteca, a GibiZeca, o Centro de Cordel e o Memorial da Democracia.

O curso superior da UEPB em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem como objetivo principal graduar profissionais que projetam, implementam e coordenam infraestruturas de tecnologia da informação, atendendo a necessidade de mudanças provocadas pelas inovações tecnológicas no mercado e sociedade.

Como objetivos específicos do curso, destacam-se a graduação de profissionais capazes de analisar problemas e desenvolver soluções para as organizações, por meio da modelagem e implementação de sistemas de informação; a promoção de sólida formação técnico-científica para o desenvolvimento e gerenciamento de projetos de software; e estimular o egresso do curso a interagir junto aos problemas sócio tecnológicos da comunidade e das organizações.