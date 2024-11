Senador confirma investimento de R$ 3,2 mi para laboratório de Engenharia da UFCG

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) fez uma visita nesta sexta-feira (01) ao Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Controle – LIEC do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Ele estava acompanhado do reitor da instituição, professor Antônio Fernandes, e de professores do curso de Engenharia Elétrica.

Veneziano conheceu projetos importantes desenvolvidos pela UFCG, a exemplo de iniciativas do LIEC em parceria com a Petrobras, através da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Ele ficou muito bem impressionado com os experimentos e, sobretudo, com a aplicação do que é desenvolvido no laboratório em favor da expansão do setor de combustíveis no Brasil.

Além do reitor Antônio Fernandes, Veneziano foi recebido pelo professor Jaidilson Silva, Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG; o professor Jorge Abrantes, Coordenador do Centro de Engenharia Elétrica e Informática – CEI, da UFCG; o professor Péricles Barros, Coordenador do LIEC; e os professores Eisenhawer Fernandes, Kyller Costa e Ângelo Perkusich, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG.

Veneziano agradeceu a atenção de todos em detalhar as pesquisas desenvolvidas na universidade e elogiou o trabalho dos professores, pesquisadores e estudantes. Ele lembrou que a UFCG é referência nacional e até internacional na produção científica. “É a universidade que mais produz registro de patentes no Brasil e o setor de Engenharia Elétrica, que nós visitamos nesta manhã, se destaca”.

O Senador reafirmou seu compromisso com a universidade e disse que seu mandato continuará sendo um elo permanentemente entre a instituição, o Congresso Nacional e o governo, na busca de mais investimentos e desenvolvimento de pesquisas que contribuam com o desenvolvimento do país.

Mais R$ 28 milhões para a UFCG – Durante a visita, o reitor Antônio Fernandes agradeceu a conquista de mais R$ 28 milhões, através de uma articulação do Senador Veneziano, para a construção de um Complexo Esportivo onde funcionava o ginásio de esportes da UFCG, no campus de Campina Grande. A destinação do recurso, via Ministério da Educação – MEC, já foi confirmada pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva.

A solicitação de Veneziano foi feita diretamente ao Ministro da Educação, Camilo Santana, durante reunião no Ministério, em abril do ano passado. Na época, na companhia professor Antônio Fernandes, Veneziano foi ao Ministro solicitar recursos para a reconstrução do então Ginásio de Esportes do Campus I, que havia desabado; e apresentou o projeto do Complexo Esportivo.