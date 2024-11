Domingo de provas do Enem: atenção para as últimas recomendações

Neste domingo (3) será realizado o primeiro dia de provas do Enem 2024, para o qual se inscreveram mais de 4,3 milhões de estudantes em todo o país.

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora e em algumas de Portugal.

Por sua importância, todos os participantes precisam se atentar às exigências e aos horários para que consigam realizar as provas sem problemas e se concentrem apenas nas questões.

NESTE PRIMEIRO DIA SERÃO APLICADAS:

45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias prova de redação Na redação, o candidato deverá redigir um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. A proposta sempre é uma situação-problema. O estudante precisa ler os textos de apoio e identificar qual é o problema apontado pelo Inep, que organiza a prova, antes de escrever o texto sugerindo uma solução para resolver o problema ou para minimizá-lo. Qual será o tema deste ano?Confira as apostas de professores aqui.

Veja, abaixo, outras informações para o primeiro dia de prova.

QUAL É O HORÁRIO DA PROVA?

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com o início da prova às 13h30 e término às 19h (horários de Brasília).

QUAL É O TEMPO DE PROVA?

Neste primeiro domingo, a prova será das 13h30 às 19h (20h para participantes com tempo adicional e 21h para aqueles que farão a videoprova em libras).

Serão corrigidas somente as redações transcritas para a folha de redação e as respostas efetivamente marcadas no cartão-resposta, sem emendas ou rasuras.

QUAL DOCUMENTO PRECISO LEVAR?

Nos dias de provas serão aceitos documentos de identificação originais e com foto.

São documentos impressos válidos:

– Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

– Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

– Documentos digitais com foto (e-Título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e RG e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de telas não serão aceitas.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?

– Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

– Documento de identificação válido (físico ou digital);

– Cartão de confirmação de inscrição;

– Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame);

– Alimentos leves, como sanduíches naturais, chocolates, barrinhas de cereais etc. Para beber, água é mais recomendada.

O QUE NÃO PODE LEVAR NO DIA DA PROVA?

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

– Declaração de comparecimento impressa;

– Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

– Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

– Livros, manuais, impressos e anotações;

– Protetor auricular; Relógio de qualquer tipo;

– Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

– Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

– Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

– Bebidas alcoólicas;

– Drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco;

– Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

O CALENDÁRIO DO ENEM 2024

Dias de provas: 3 e 10.nov

Solicitação de reaplicação: de 11.nov a 15.nov às 23h59

Divulgação do gabarito: 20.nov

Reaplicação das provas: 10 e 11.dez

Divulgação do resultado final: 13.jan.2025