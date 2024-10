A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) aparece na 28ª posição na lista que classifica as melhores universidades e cursos do país, divulgada pela Folha de São Paulo. No Ranking Universitário Folha (RUF), a UFPB obteve uma nota geral de 80,76.

Entre as universidades públicas, a UFPB é a 26ª colocada e, levando em conta apenas as instituições da região Nordeste, ocupa a 5ª posição.

O resultado deste ano representa uma melhora no desempenho da UFPB em relação ao ano anterior, com avanços nas classificações geral e regional entre as universidades públicas do país. Esses indicadores destacam o crescimento contínuo da instituição no cenário educacional, reforçando seu compromisso com a qualidade do ensino e da pesquisa.

No ranking de cursos é possível encontrar a avaliação de cada um dos 40 cursos de graduação com mais ingressantes no Brasil, de acordo com os dados do último Censo da Educação Superior. Nesta avaliação, por exemplo, o bacharelado em Relações Internacionais da UFPB ocupa a 11ª posição no Brasil e é o melhor do Nordeste. Já o curso de Engenharia Elétrica está no Top 10 do país e é o segundo melhor do Nordeste, atrás apenas do curso oferecido na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Outros cursos da UFPB que aparecem entre os 20 primeiros em seus rankings são: Ciências Sociais, Farmácia e Engenharia Mecânica, na 20ª posição; Artes Plásticas e Visuais, Ciências Contábeis, Enfermagem e Medicina, na 18ª; Engenharia de produção, na 17ª; Química, na 16ª; Engenharia Civil e Nutrição, na 15ª; e Psicologia e Zootecnia, na 13ª posição.

“Esse resultado reflete, principalmente, um esforço conjunto entre a Pró-reitoria de graduação e as coordenações dos cursos, que juntos têm buscado melhorias, inovações e incentivos no ensino, na pesquisa e na extensão, tendo seu trabalho reconhecido pelo Ministério da Educação e certificado em rankings, como este da Folha de São Paulo”, disse a Vice-reitora da UFPB, professora Liana Filgueira.

Sobre o Ranking Universitário Folha (RUF)

O Ranking Universitário Folha é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pela Folha desde 2012. Nele estão classificadas 203 universidades brasileiras, públicas e privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado.