Estudantes da Rede municipal vencem etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2024

Dez estudantes da Rede Municipal de Campina Grande foram reconhecidos na etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2024. Esta premiação, promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), visa valorizar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais elaborados por alunos de instituições públicas de ensino que participam do projeto em todo o Brasil.

Na categoria Grupo 2 – Conto, a Escola Municipal Presidente Kennedy conquistou o 1º lugar com as estudantes Ester Raissa Verçosa Piragibe e Isabelly Gomes da Silva. Também conquistaram o 1º lugar, as estudantes Esther Cabral Dias Silveira e Eyshila Cabral Dias Silveira, na categoria Grupo 2 – Desenho, representando a mesma escola.

Dez escolas da rede municipal participaram do projeto, que tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a prevenção e erradicação do trabalho infantil, formando educadores e estudantes como multiplicadores dessa importante causa.

Os estudantes desenvolveram trabalhos abordando temas como trabalho infantil (4º e 5º anos), profissionalização do adolescente e aprendizagem profissional (6º e 7º anos), além de segurança e saúde nas escolas e no ambiente de trabalho (8º e 9º anos).

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 12 de novembro, no Senac, em João Pessoa. As quatro alunas da Escola Presidente Kennedy, que conquistaram o primeiro lugar nas categorias conto e desenho, avançam agora para a fase nacional da premiação.

Confira os destaques da Rede Municipal na etapa estadual:

GRUPO 2 – Conto

1º lugar:

Escola: EMEIF Presidente Kennedy

Professora: Maria Eliane Gomes Morais

Estudantes: Ester Raissa Verçosa Piragibe e Isabelly Gomes da Silva

GRUPO 2 – Desenho

1º lugar:

Escola: EMEIF Presidente Kennedy

Professora: Joseane de Almeida Silva

Estudantes: Esther Cabral Dias Silveira e Eyshila Cabral Dias Silveira

GRUPO 3 – Conto

3º lugar:

Escola: EMEIF Presidente Kennedy

Professora: Conceição Maria Santana da Silva

Estudante: Ana Beatriz Ferreira dos Santos

GRUPO 3 – Desenho

3º lugar:

Escola: CEAI Dr. João Pereira de Assis

Professor: Robson Oliveira de Macedo

Estudante: Ana Clara Andrade de Oliveira

GRUPO 3 – Música

2º lugar:

Escola: CEAI Dr. João Pereira de Assis

Professor: Robson Oliveira de Macedo

Estudantes: Ana Clara Andrade de Oliveira, Ana Clara Mendes de Aragão, Daphiny Heloisy Bezerra Balbino, Letícia Alexandra Pereira de Trindade e Rebeca Belisário Souza.