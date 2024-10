UFCG é a 2ª melhor universidade pública de porte médio do Nordeste

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) é 2ª melhor instituição pública de porte médio do Nordeste, segundo Ranking Universitário da Folha (RUF 2024), divulgado neste domingo, dia 20.

No Brasil, a UFCG figura como a 16ª melhor instituição pública de porte médio. Na classificação geral, que desconsidera o porte das instituições, a UFCG ficou na 10ª posição no Nordeste, ocupando a 49ª colocação nacional.

Esta é décima edição do Ranking. Foram avaliadas 203 universidades públicas e privadas do país com base em cinco indicadores: Ensino, Pesquisa, Mercado, Inovação e Internacionalização.

Dos 32 cursos da UFCG avaliados, Engenharia Elétrica ocupa a 9ª posição e 27 cursos figuram entre os 100 melhores do Brasil em sua áreas.

No top 50, aparecem os seguintes cursos: Biologia (36º), Ciência da Computação (19º), Engenharia Civil (27º), Engenharia de Produção (39º), Engenharia Elétrica (9º), Engenharia Mecânica (45º), Engenharia Química (24º), Física (33º), Geografia (48º), História (36º), Letras (38º), Matemática (21º), Medicina Veterinária (33º) e Química (41º).