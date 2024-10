Jornalista paraibano vence Concurso Literário José Lins do Rêgo

O jornalista caririzeiro Mateus Araújo, 28 anos, é o ganhador do Concurso Literário José Lins do Rêgo, na categoria Crônica, promovido pelo Governo do Estado através da Funesc.

A obra intitulada ‘A bença – memórias, pelejas e afetos nas veredas caririzeiras’, é composta por 100 textos curtos pautados em temáticas voltadas para o povo caririzeiro.

“Este é um livro que fala sobre a simplicidade, sobre o que muitos podem até considerar sem importância, sobre os detalhes do cotidiano de um povo que antes mesmo de nascer já está ciente que não tem a opção de desistir”, disse o autor.

“Esta obra é um tributo aos nossos antepassados que hoje viraram memórias. É também um resgate da nossa cultura e tradição através de cada palavra e de cada personagem real aqui descrito. ‘A bença’ é sobre pertencimento”, concluiu.

Mateus Araújo é fruto do ensino público, filho de agricultores, graduado em Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, e Mestre em Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. A previsão de publicação do livro é para dezembro deste ano.