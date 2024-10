Em comemoração ao Dia do Livro, realizada nesta terça-feira, 29 de outubro, a reportagem da rádio Caturité FM conversou com o professor José Mário da Silva, que destacou a importância simbólica e prática da data e reforçou a relevância da leitura tanto no ambiente escolar quanto no familiar.

Segundo José Mário, o Dia do Livro representa mais do que uma simples data comemorativa: é um lembrete do valor que o livro ocupa como uma expressão essencial da humanidade.

“Esses dados têm uma força simbólica e uma representatividade absolutamente importante. Quando nos lembramos do Dia do Livro, estamos sinalizando que ele ocupa um papel de extrema relevância na sociedade, como expressão da inteligência, da sensibilidade, da imaginação, da criatividade do ser humano”, afirmou o professor.

Para o professor José Mário, a leitura deve ser incentivada desde cedo, com a família desempenhando um papel central. Embora a escola seja o lugar formal para a aprendizagem, é no ambiente familiar que as crianças devem ser introduzidas à leitura de uma forma apaixonante, vendo nos pais e familiares um exemplo.

“A escola deve indiscutivelmente conferir à leitura um papel de extrema relevância. Mas é em casa que a leitura deve ser assimilada não apenas como um hábito, mas como uma paixão, como uma experiência de encantamento e crescimento”, explicou.

Ouça aqui a explanação completa do professor.