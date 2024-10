Paraíba lança edital para seleção de equipes do Programa Celso Furtado

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), lançou, nessa quinta-feira (24), o processo de seleção de equipes para o Programa Celso Furtado de Inovação Educacional e Desenvolvimento Regional. O objetivo é selecionar projetos que desenvolvam soluções inovadoras para problemas atuais da sociedade.

As equipes aprovadas receberão bolsas no valor de R$ 1,5 mil mensal para o professor mentor da equipe e de R$ 700 para os estudantes, durante 12 meses. São oferecidas vagas para 25 projetos, sendo selecionados cinco trabalhos de cada eixo temático.

Ao todo, foram estabelecidos cinco eixos: Eixo Mudanças Climáticas e bem-estar socioambiental; Eixo Educação e cultura para o desenvolvimento; Eixo Combate à desigualdade social e enfrentamento da fome; Eixo Diversidade e Inclusão social; Eixo Caatinga e Energias Renováveis.

O programa tem como um dos objetivos promover a articulação entre a academia e a sociedade, como forma de estabelecer espaços de estímulo ao desenvolvimento regional, econômico e social, estimulando a divulgação científica das produções acadêmicas fundamentadas nas obras de Celso Furtado, considerando a importância histórica dos seus estudos e a aplicabilidade atual em diferentes contextos de inovação.

Quem pode se inscrever? – Podem participar estudantes cursando graduação em todas as áreas de conhecimento, desde que estejam matriculados entre o 3º período e o penúltimo período do curso em Instituição de Ensino Superior (IES) Pública da Paraíba. Além de professores que tenham vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES) Pública da Paraíba, na qual os estudantes da equipe estão matriculados.

Os projetos submetidos devem estabelecer relação com a temática do subdesenvolvimento, em consonância com o pensamento de Celso Furtado; podem dialogar tanto com a obra desenvolvida por Celso Furtado, no âmbito do seu pensamento teórico, como também com os valores que ele desenvolveu durante a sua vida.

Além disso, os projetos podem ser desenvolvidos por equipes interdisciplinares, que são compostas por estudantes de diferentes cursos de graduação de Instituições Públicas de Ensino Superior da Paraíba. Cada equipe deverá ser composta por no máximo quatro estudantes de graduação e um professor(a), ambos da IES pública da Paraíba.

Como se inscrever? – As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por meio do Formulário de Inscrição Online disponível no endereço eletrônico https://sigfapesq.ledes.net, do dia 4 de novembro a 4 de dezembro de 2024. Apenas o professor mentor será o responsável pela inscrição da equipe.

Confira o edital completo aqui.

Cronograma: