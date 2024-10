No quadro “Hora das Letras”, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues esclareceu uma dúvida sobre o particípio do verbo “abrir”.

Ele destacou que, apesar de ser comum ouvir a expressão “eu tinha abrido a porta”, essa forma está incorreta.

O particípio correto é “aberto”, assim como em outros verbos que possuem apenas a forma irregular, como “escrever” (escrito), “fazer” (feito) e “dizer” (dito).

Golbery reforçou a importância de usar as formas corretas, tanto na fala quanto na escrita, e agradeceu aos ouvintes pela participação.

Ouça aqui.