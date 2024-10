Novos editais para bolsas de pós-graduação na Paraíba

Governo da Paraíba lançou três novos editais de bolsas de pós-graduação. Estão sendo disponibilizadas 360 bolsas, que representam um investimento de aproximadamente R$ 36 milhões, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq).

As inscrições começam nesta quinta-feira (24) e se estenderão até o dia 25 de novembro de 2024. A previsão é de que as bolsas sejam implementadas a partir de janeiro de 2025.

Os recursos alocados para financiamento das bolsas de mestrado e doutorado acadêmicos – oriundos do orçamento do Tesouro Estadual – são da ordem de R$ 26,9 milhões, sendo R$ 7 milhões 560 mil para concessão de bolsas de mestrado e R$ R$ 19 milhões 344 mil para concessão de bolsas de doutorado.

Os editais têm como objetivo a concessão de bolsas a Programas de Pós-Graduação vinculados a Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs, sediadas na Paraíba, para apoiar a formação de recursos humanos qualificados na realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação, visando aumentar quantitativa e qualitativamente o acesso de pesquisadores doutores à infraestrutura de pesquisa existente nessas instituições e, assim, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do estado.

Para as bolsas de mestrado e doutorado profissional estão sendo disponibilizados R$ 2 milhões 496 mil, no qual R$ 1 milhão 8 mil para concessão de bolsas de mestrado e R$ 1 milhão 488 mil para concessão de bolsas de doutorado. Para o financiamento das bolsas de pós-doutorado estão sendo alocados R$ 6 milhões 240 mil.

Estão sendo disponibilizadas 150 bolsas de Mestrado Acadêmico e até 20 bolsas de Mestrado Profissional, cujo valor mensal é de R$ 2 mil 100, com duração máxima de 24 meses, e 130 bolsas de Doutorado Acadêmico e até 10 bolsas de Doutorado Profissional, com valor mensal de R$ 3 mil 100 mensais, com duração máxima de 48 meses.

Pós-doutorado – Serão concedidas até 50 bolsas de Pós-Doutorado com valor mensal estipulado em R$ 5 mil 200, com duração de 12 meses, podendo ser prorrogadas por mais 12 meses.

O proponente deve ser o coordenador do Programa de Pós-Graduação e estar adimplente com os programas de fomento de pesquisa científica e tecnológica financiados pela Fapesq, entre outros requisitos. As propostas deverão ser apresentadas por intermédio do formulário disponível no site www.fapesq.rpp.br .

Para realizar a submissão da proposta, o proponente deverá estar cadastrado e possuir dados atualizados no SIGFAPESQ, no endereço https://sigfapesq.ledes.net/ .