Divulgados locais de prova do Enem 2024; veja detalhes

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou nesta terça-feira (22) o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024.

O documento está disponível na Página do Participante e traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Para acessar o documento, na Página do Participante, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br.

APLICAÇÃO

No primeiro dia de Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

PARA QUE SERVE A NOTA DO ENEM?

O exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora e em algumas de Portugal.

O CALENDÁRIO DO ENEM 2024

Dias de provas: 3 e 10.nov

Solicitação de reaplicação: de 11.nov a 15.nov às 23h59

Divulgação do gabarito: 20.nov

Reaplicação das provas: 10 e 11.dez

Divulgação do resultado final: 13.jan.2025

*FRANCISCO LIMA NETO/Folhapress