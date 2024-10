A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está entre as 100 melhores universidades da América Latina e Caribe.

É o que revela o QS Latin America & The Caribbean Ranking 2025, divulgado no início deste mês, que coloca a UFPB na 99ª colocação.

Este resultado demonstra uma melhora no desempenho da Universidade em relação à edição 2024 do mesmo levantamento, no qual esteve na posição 101. Considerando um recorte do ranking formado apenas por países da América do Sul, a UFPB ocupa o 80º lugar.

Dentre as instituições nordestinas que figuram no levantamento, a UFPB repetiu a performance da edição anterior, mantendo-se entre as cinco melhores da região, atrás da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A UFPB obteve a média de 44,9 pontos, de um total de 100 pontos, tendo como destaque os seguintes indicadores: Número de Docentes com Doutorado e Redes de Pesquisa Internacionais. Além destes, outros indicadores empregados e levados em consideração para montagem do ranking são: Reputação Acadêmica; Reconhecimento do Mercado de Trabalho; Proporção entre Professores e Estudantes; Citações por artigo; Artigos por Docentes; e Impacto na Internet.

O Reitor da UFPB, professor Valdiney Gouveia, celebrou o ingresso da UFPB no seleto grupo das 100 melhores universidades da América Latina e Caribe e projetou novos desafios para a Instituição.

“Isso é um orgulho para a Universidade Federal da Paraíba, mas também sinaliza que nós temos muito ainda que avançar. Eu tenho certeza de que a Universidade seguirá num bom caminho, cada dia mais lutando por melhores qualificações, melhores cursos, inserção internacional, caminhando a galope para que estejamos, nos próximos anos, entre as 80 melhores universidades da região. Esse é o desafio da Universidade”, afirmou o Reitor Valdiney Gouveia.

Neste ano, 437 instituições foram avaliadas no QS Latin America & The Caribbean Ranking 2025, sete a mais do que na publicação anterior. No Brasil, foram 96, sendo 48 federais.

Confira a lista do Top 10 do Ranking QS Latin America & The Caribbean 2025

1 – Universidade de São Paulo (USP)

2 – Pontifícia Universidade Católica do Chile

3 – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

4 – Tecnologico de Monterrey

5 – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

6 – Universidade do Chile

7 – Universidade de Los Andes

8 – Universidade Estadual Paulista (Unesp)

9 – Universidade Nacional da Colômbia

10 – Universidade de Buenos Aires