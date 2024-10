Publicada mais uma chamada da lista de espera da UFCG

A Comissão de processos Vestibulares da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou, na manhã desta quarta-feira, dia 16, a 10ª Chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2024).

A convocação é para entrada no Período Letivo 2024.2, a ser iniciado no próximo dia 18 de novembro, em todos os campi, exceto no campus Cajazeiras, cujas aulas terão início no dia 9 de dezembro.

Confira aqui a 10ª Chamada do SiSU 2024.

Classificados e suplentes

Nesta 10ª Chamada do SiSU 2024, estão sendo convocados os candidatos classificados em até cinco vezes o número de vagas remanescentes de cada curso, turno e modalidade, sendo categorizados de acordo com a ordem de classificação e com o número de vagas existentes no curso/modalidade, seguindo denominação específica: Classificado – denominação que identifica candidato convocado no limite das vagas disponíveis para cada curso; Suplente – denominação que identifica candidato convocado além do limite de vagas ofertadas.

Tanto os candidatos classificados quanto os suplentes deverão enviar, até o dia 23 de outubro, a documentação para cadastramento.

Após a conclusão do cadastramento referente às chamadas da Lista de Espera do SiSU 2024, havendo vagas remanescentes, os candidatos suplentes poderão ser convocados em edital específico, a ser divulgado no dia 31 de outubro, conforme cronograma do edital.

Procedimentos obrigatórios

Para efetivar a vaga na UFCG, o candidato convocado deve realizar dois procedimentos obrigatórios: cadastramento (registro acadêmico) e matrícula em disciplinas.

O cadastramento é o procedimento realizado logo após a publicação das chamadas, por meio do qual o candidato selecionado se torna aluno da UFCG.

Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define, no início de cada período letivo, as disciplinas que irá cursar. O candidato que não realizar o cadastramento e a matrícula em disciplinas perderá o direito à vaga na instituição.

Cadastramento

Os candidatos convocados nesta 10ª Chamada (classificados e suplentes) deverão encaminhar, até o dia 23 de outubro, a documentação digitalizada para cadastramento (registro acadêmico), por meio de formulário eletrônico, disponível no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov).

A relação de documentos exigidos para o cadastramento, por modalidade de concorrência, está disposta no Anexo I do edital.

O candidato que não enviar a documentação exigida no prazo estipulado perderá o direito à vaga na UFCG.

A análise e validação da documentação enviada pelos candidatos serão realizadas pelas coordenações de cursos até o dia 24 de outubro.

No caso de documentação irregular, a coordenação do curso solicitará ao candidato, via e-mail (o mesmo informado no ato da inscrição no SiSU), em tempo hábil, a documentação retificada para que se efetue o cadastramento. O envio desta documentação deverá ser feito para o e-mail da coordenação do curso.

Realizado o cadastramento, o Sistema de Controle Acadêmico Online (SCAO) da UFCG encaminhará e-mail de confirmação, com o número de registro do aluno no sistema.

O candidato que não tiver seu cadastramento realizado poderá interpor recurso até o dia 28 de outubro, por meio do Sistema Eletrônico de Recursos.

Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 29 de outubro, no próprio Sistema Eletrônico de Recursos.

O cadastramento dos candidatos, classificados e suplentes, após análise dos recursos, será feito no dia 30 de outubro, pelo candidato, em contato com a coordenação do seu curso.

Em caso de dúvidas sobre o envio da documentação, o candidato deverá enviar um ticket para o setor de suporte da Divisão de Informática da Pró-Reitoria de Ensino (PRE), através do endereço https://pre.ufcg.edu.br/suporte/.

Comissões de Validação PPI e PCD

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) ou pessoa Preta, Parda ou Indígena (PPI), além do cadastramento, também deverão apresentar presencialmente a documentação comprobatória especificada em cada cota às comissões de Validação de Autodeclaração.

O comparecimento deve ser feito no período de 22 a 24 de outubro, conforme locais e datas a serem informados por meio de Edital Complementar de Convocação publicado no site da Comprov.

Matrícula em disciplinas e início das aulas

A matrícula do período letivo 2024.2 acontecerá, para todos os ingressantes, de forma automática pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE), nos dias 12 e 13 de novembro, conforme Calendário Acadêmico 2024.2.

No campus Cajazeiras, as matrículas serão realizadas nos dias 25 e 26 de novembro, devido ao descompasso no calendário do campus, por conta da greve dos servidores públicos federais.

Dúvidas sobre o procedimento devem ser tiradas com as coordenações de curso. Acesse aqui os contatos das coordenações.

Mais informações sobre o SiSU 2024, incluindo os editais e a 10ª chamada, podem ser acessados na página do processo seletivo.